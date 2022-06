"Die Physiker": Gefeierte Theater-Aufführung am Max-Planck-Gymnasium Schorndorf

Am Ende Erleichterung, Freude und Stolz bei den 13 Mitwirkenden des Theater- und Literaturkurses auf der Bühne. Von unten bejubelt von zahlreichen Zuschauern mit kräftigem Applaus. Nach zwei Jahren Corona-Pause war es kurz vor der Aufführung ungewiss, ob alles klappen würde. Anders als bisher hat man sich denn auch nur zu einer Vorstellung entschlossen. Die aber begeisterte mit purer Spielfreude und einer so irrwitzigen wie ernsten Handlung.

Friedrich Dürrenmatts Komödie „Die Physiker“, 1962 uraufgeführt, ist zum Theater- und Schulklassiker geworden. Dessen aktuell gebliebenes Thema ist die theoretische Forschung und die Verantwortung für die praktische Anwendung ihrer Ergebnisse. Besonders wenn sie mit einem unabsehbaren Zerstörungspotential (Atombombe) einhergehen. Und um das prekäre Verhältnis von Wissenschaft und Ethik wusste auch der Namensgeber des Gymnasiums, der Physiker Max Planck (1858-1947). Das richtige Stück also, am richtigen Ort, zur rechten Zeit.

Genie als verlotterter Schlurch

Im Zentrum des Zweiakters steht der Physiker Möbius, der fürchtet, dass seine Forschungen in falsche Hände geraten und sich deshalb verrückt stellt. In einer Irrenanstalt hofft er, Ruhe zu haben. Hannah Reißle macht aus diesem Genie einen verlotterten Schlurch, der, wenn er Salomons Stimme hört, dies mit einem unheimlichen Bass-Gurgeln aus dem Grab wiedergibt. Köstlich.

Ebenfalls Insassen dieser Anstalt sind zwei Typen, die sich für Newton und Einstein halten. Diese, wie auch die Rollen der Institutsleiterin und des Inspektors, sind gleichzeitig zweimal besetzt. Der groteske Effekt, den Dürrenmatt so nicht vorgesehen hat, ihm aber gefallen müsste, ist eine Art Schizophrenie surrealer Doppelbelichtungen und gibt zudem den Spielerinnen und dem einzigen Spieler die Gelegenheit zu Slapstick-Slams und witzigen Improvisationen.

Drei Morde in einer zur Irrenanstalt umgewidmeten Villa

Das ganze Geschehen findet an einem Tag an einem Ort, dem Salon einer zur Irrenanstalt umgewidmeten alten Villa, statt. Dem Tatort. Nacheinander wurden hier drei Krankenschwestern von Newton, Einstein und dann Möbius erdrosselt. Letzter Mord: als zunächst tolles erotisches Schattenspiel hinter dem Vorhang. Die Frauen wurden zum Opfer ihrer Liebe zu den von ihnen durchschauten Physikern.

Im zweiten Akt offenbaren die Physiker sich sozusagen gegenseitig als „gesund“. Alle haben sich verstellt. Newton und Einstein weil sie von zwei gegensätzlichen Mächten beauftragt wurden, Möbius und sein Wissen für sie anzuwerben. Doch der hat alle seine Aufzeichnungen vernichtet. „Meine Erfindungen dürfen nicht in die Hände der Menschheit fallen.“

Sind sie aber schon. Die Psychiaterin hat sie heimlich kopiert und bereits ein Industrieimperium zu dessen Ausbeutung gegründet. Es erfüllt sich Möbius’ Ahnung: „Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden.“

All das von einem erfrischend irrlichternden Ensemble, alle in Clownssocken, unter der Leitung von Nicole Lüber und Miriam Schneiderhan provozierend fröhlich vorgetragen. Ein Lehrstück über das „prometheische Gefälle“ zwischen unseren Produkten und unserem tätigen, kognitiven und emotionalen Vermögen, wie es zeitgleich zu Dürrenmatt von Günther Anders diagnostiziert wurde. Opfer der Komödie sind zuerst aber die Frauen. Ihr Vorschlag, Wahrheit plus Liebe mit Mut, musste aus Angst erstickt werden.