Dass die Remstal-Gartenschau 2019 mit rund zwei Millionen Besuchern aus touristischer Sicht ein Erfolg war, das werden mittlerweile auch anfängliche Gartenschau-Skeptiker nicht mehr bezweifeln – zumal sich spätestens in Coronazeiten zeigt, dass die geschaffenen Werte weit über die Gartenschau hinaus und ganz besonders auch jetzt wirken, da viele Menschen den Wert der Naherholung erst so richtig zu schätzen wissen. Und jetzt kommt noch ein weiterer, am Freitag im Anschluss an die