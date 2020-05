Schorndorf.

Am Anfang standen bitterliche Tränen. Und das kam so, erzählt die Zucker-Künstlerin Esi Jaeger in ihrem Werkstatt-Atelier: „Letztes Jahr besuchte mich eine Frau und hat zum Geburtstag ihres kleinen Enkels eine Torte in Form eines Feuerwehrautos bestellt.“ Kein Problem, die knallrote Torte wurde geliefert. Aber denkste! Der Kleine fing an zu weinen, als er das außergewöhnliche Geschenk erhielt. Er wollte es nicht essen, er wollte