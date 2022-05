Die Schorndorfer Kneipp-Saison ist eröffnet

Endlich! Es ist wieder so weit. Die Freude steht dem Vorstand und den Mitgliedern des Kneipp-Vereins Schorndorf ins Gesicht geschrieben: Die Kneipp-Anlagen im Stadtpark und Aichenbach-Gebiet sind gesäubert und befüllt und warten nur darauf, „beschritten“ zu werden.

Man könnte es fast schon als Philosophie beschreiben – das Wassertreten im Storchengang. Und eingefleischte „Kneippianer“ wissen: Das Kneippen regt den Kreislauf an, fördert die Durchblutung, kräftigt die Venen, hilft gegen Krampfadern, fördert den Schlaf bei Anwendung am Abend, hilft bei Migräne, regt den Stoffwechsel an, stärkt das Immunsystem und wirkt vegetativ stabilisierend. Kneippen unter freiem Himmel ist natürlich umso schöner.

Reinigung der Becken einmal in der Woche

„Das Wassertreten ist eines der wenigen Dinge, die von der Pandemie nicht betroffen waren“, sagt Christoph Behrendt, Zweiter Vorsitzender und stellvertretender Geschäftsführer des Kneipp-Vereins Schorndorf. Die Kneipp-Becken standen in den zwei vergangenen Pandemie-Jahren jedem zur Verfügung – sicher galt auch hier die Regel des Abstandhaltens und der Hygienemaßnahmen, aber es war eine der Beschäftigungen, die man durchgängig während der Kneipp-Saison, die jedes Jahr von Mai bis Oktober läuft, aufrechterhalten konnte.

Jetzt, Anfang Mai, geht die Saison wieder los. Die Anlagen im Stadtpark und am Aichenbach wurden von den Zentralen Diensten der Stadt grundgereinigt und frisch befüllt. Das Tretbecken im Stadtpark wurde vom Vorstand und einigen Mitgliedern des Beirats bereits „eingeweiht“. Noch erscheint das Wasser ziemlich frisch. Aber die Mitglieder des Vereins sind sich sicher: Die Becken werden wieder rege genutzt.

„Jeweils zwei Teams werden die Anlagen voraussichtlich einmal in der Woche reinigen“, sagt Behrendt. Im Stadtpark läuft das so ab, dass das Wasser abgelassen, die Leitungen „leergepustet“ und die Zeitschaltuhr der Anlage abgestellt werden.

Dann kommt der Hochdruckreininger zum Einsatz. Der Kneipp-Verein hat vor vielen Jahren die Aufgabe übernommen, während der Saison für Sauberkeit im Tretbecken zu sorgen. Es gibt zwar einen ständigen Zulauf, trotzdem veralgt das Becken. Oft sind auch Verschmutzungen ein Thema: Zigarettenstummel, Pappbecher oder anderen Abfall fischen die Ehrenamtlichen aus dem Becken.

„Etwas mehr Handarbeit“ und Muskelarbeit sind beim Becken am Aichenbach erforderlich. Das Wasser wird hier ebenso abgelassen – aber die Wände, der Boden des Armbeckens und des Tretbeckens werden dann mit dem Schrubber und Handbürsten gereinigt. Mit dem Schlauch werden anschließend unter Wasserdruck die Wände und der Boden vom Restschmutz befreit.

Hinweisschild mit Verhaltensregeln

Immer wieder ist in der Kneipp-Saison auch zu beobachten, dass Kinder das Becken als Swimmingpool benutzen. Das sei eigentlich so nicht gewollt, geben die Kneippianer zu. Auf dem nahe gelegenen Spielplatz mit der großen Sandfläche spielten die Kinder und würden dann den Sand oder Matsch im Tretbecken von Füßen und Händen abwaschen – das sei nicht Sinn der Sache. „Aber verhindern wird man das nicht können“, wissen die Mitglieder des Beirats.

Wenn die Kinder sich fürs Kneippen interessieren, und auch von den Eltern erklärt bekämen, dann sei das eine tolle Sache. Aber dafür müsse man dann auch die Eltern sensibilisieren und darauf hinweisen. Der Verein zieht in Erwägung, ein größeres Hinweisschild direkt an der Anlage aufzustellen, um auf die Verhaltensregeln am und im Becken hinzuweisen. Derzeit gibt es nur eine Anzeigetafel, die erklärt, wie die Anwendung richtig durchzuführen ist. Ebenso wolle man eine Box postieren, in der Prospekte enthalten sind, die auf die Kurse und Programmpunkte des Kneipp-Vereins hinweisen.

Über vielfältiges Angebot des Vereins informieren

Über das Wassertreten und insgesamt über den Kneipp-Verein und dessen vielfältige Angebote wolle man viel mehr aufklären, sagt die Erste Vorsitzende Sabine Eisenbraun. Angedacht sei in diesem Punkt beispielsweise das Angebot einer Projektgruppe im Burg-Gymnasium, die für die Projektwoche im Juli ins Auge gefasst wird. „Wir wollen viele ansprechen und natürlich auch die jüngere Generation für den Kneipp-Verein begeistern.“

Werbung macht der Vorstand für eine neue App des Kneipp-Bundes („Kneipp-Anlagen“), die die Verfügbarkeit der Kneipp-Anlagen in Deutschland für die Menschen sichtbar und nutzbar machen soll. Die beiden Schorndorfer Anlagen sind in dieser App bereits enthalten. Sie kann kostenlos im App-Store heruntergeladen werden.

Der Kneipp-Verein-Schorndorf ist der größte Kneipp-Verein in Baden-Württemberg und führt das größte Angebot an Bewegungskursen in Schorndorf. Kontakt: Geschäftsstelle im Kneipp-Zentrum, Grabenstraße 28, Telefonnummer 0 71 81/70 64 74, www.kneipp-verein-schorndorf.de.