Die Zahl der geflüchteten Menschen, die aus der Ukraine auch in den Rems-Murr-Kreis kommen, nimmt zu. In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt übernehmen die drei DRK-Kleiderstuben in Schorndorf, Backnang und Winnenden die Erstausstattung von geflüchteten Frauen, Kindern und Männern aus der Ukraine. In Schorndorf hat das DRK bereits viele Familien ausgestattet. Das Jugendrotkreuz hat sich dabei etwas Besonderes einfallen lassen.

Der Besuch beim DRK-Ortsverein beginnt mit einer schönen