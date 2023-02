E-Zigaretten als Einstiegsdroge? So gefährlich sind "Elfbar" und Co. wirklich

Es gibt sie in bunten Farben und in Geschmacksrichtungen wie Wassermelone, Kirsche oder sogar Zitronenkuchen. Einweg-E-Zigaretten wie „Elfbar“ und Ähnliche sind bei Jugendlichen sehr beliebt - und das, obwohl sie für diese eigentlich noch gar nicht freigegeben sind. Karolin Hillgruber von der mobilen Jugendarbeit Schorndorf glaubt, einen klaren Trend erkennen zu können. Die „Vapes“, wie die Zigaretten auch genannt werden, seien momentan vor allem bei Jugendlichen zwischen zwölf und 15 Jahren ein großer Trend. „Man will dazugehören, wenn man das bei Freunden und Klassenkameraden sieht.“ Zudem seien die „Vapes“ ungemein praktisch im Konsum: „Wenn man möchte, kann man auch für eine Sekunde nur kurz daran ziehen und sie dann wieder in die Tasche stecken, denn sie verbrauchen sich ja nicht sofort.“ Weil der Geruch nicht in den Kleidern haftet oder im Zimmer hängenbleibt, könnten Jugendliche auf dem Schulhof oder sogar zu Hause im eigenen Zimmer rauchen, ohne dabei erwischt zu werden.

Unter der Hand kosten E-Zigaretten oft den doppelten Preis

E-Zigaretten sind ab 18 zugelassen, trotzdem, bestätigt Karolin Hillgruber, kommen schon Elfjährige erschreckend leicht an sie heran. Laut einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) aus dem Jahr 2019 hatte damals etwa jeder siebte Jugendliche die E-Zigarette schon ausprobiert. Hillgruber sieht das Problem unter anderem bei der unkomplizierten Beschaffung: „Früher lief der Verkauf noch über entsprechende Läden, mittlerweile hat sich ein riesiger Schwarzmarkt gebildet. Es spricht sich schnell herum, welcher ältere Bruder die Dinger verkauft.“ Im Handel kosten die E-Zigaretten meist zwischen sechs und zehn Euro pro Stück. Werden sie privat vertickt, zahle man gerne mal den doppelten Preis. Trotzdem seien viele Teenager dazu bereit.

Die Gefahr: „,Vape‘ kann eine potenzielle Einstiegsdroge sein, im schlimmsten Fall sogar schon für Kinder“, meint Karolin Hillgruber. Es sei zweifellos eine harmlos wirkende Möglichkeit, mit dem Rauchen anzufangen. Vielen sei gar nicht klar, dass auch E-Zigaretten Nikotin enthalten können. „Die meisten gehen von vorneherein davon aus, dass sie nicht schädlich sind. Wenn etwas nach Wassermelone oder Vanille schmeckt, denkt man eher, dass es so schlecht nicht sein kann.“ Früher sei der Großteil der Jugendlichen, die zum ersten Mal das Rauchen ausprobierten, durch den Geschmack oder den Rauchgeruch abgeschreckt worden. Dieser Aspekt falle bei der „Vape“ vollständig weg.

AOK: Auch von E-Zigaretten geht Gefahr aus

Laut einer AOK-Studie enthalten E-Zigaretten zwar deutlich weniger gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe als Tabak-Zigaretten, dennoch gehe auch von ihnen eine Gefahr aus. Bei empfindlichen Menschen können sie die Augen reizen und Atembeschwerden auslösen, auch das Herz-Kreislauf-System könne geschädigt werden. Der Studie zufolge ist das sowohl bei Modellen ohne als auch mit Nikotin der Fall. Zusätzlich hätten nikotinhaltige E-Zigaretten ein gewisses Abhängigkeitspotenzial und erhöhten den Blutdruck und das Thromboserisiko.

Kann die E-Zigarette auch eine positive Seite haben, indem sie die herkömmliche Zigarette ablöst und Jugendliche vom Konsum normaler Zigaretten abhält? Karolin Hillgruber hält das für unwahrscheinlich. „Ich sehe nicht, dass Rauchen uncool geworden wäre“, sagt sie. Ihrer Meinung nach senkt die E-Zigarette aber die Hemmschwelle, auch andere Zigaretten auszuprobieren. Ein Ersatz für gewöhnliche Tabakwaren sei sie keineswegs, findet sie. Nikotin-Zigaretten würde sie auch in Zukunft nicht ablösen.

Die mobile Jugendarbeit macht sich Sorgen über den Konsum der Jugendlichen von E-Zigaretten. Viele hätten schlicht ein völlig falsches Bild der Zigaretten, die noch dazu harmlos und in ihrer farbenfrohen Erscheinung fast schon kindgerecht aussehen. Besonders bei der Aufklärung über potenzielle Risiken sei deshalb noch jede Menge Luft nach oben.