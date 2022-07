Ein Auswanderer erzählt: Georgien? „Kannste politisch vergessen“

Erinnert sich noch jemand? Am 8. August 2008 begann eine zum Glück nur kurze kriegerische Auseinandersetzung zwischen Georgien und Russland. Sie kostete dennoch etwa 1000 Menschen das Leben und führte zu 160.000 Binnen-Flüchtlingen. Nach fünf Tagen gab es einen Waffenstillstand. Territoriales Ergebnis: Georgien verlor die ‘abtrünnigen’ Provinzen Abchasien und Südossetien so gut wie ganz an die russische Einflusssphäre.

Frieden wird jetzt gewonnen. Aber Presse gibt’s erst wieder im Fall von Krieg.

Seitdem sich das Land nach dem Zerfall der Sowjetunion am 3. April 1991 unabhängig erklärte, ringt Georgien um einen eigenen demokratischen Weg im Kampf gegen grassierende Korruption und Oligarchen. Nun, im Schatten der Aufmerksamkeit, der dem Ukraine-Krieg zuteilwird, hat das Land Anfang März ein Beitrittsgesuch zur EU abgegeben. Politisch heißer Stoff.

Schon auch peinlich. Kann man das irgendwie verschieben? Nur: Der Frieden wird jetzt gewonnen oder verspielt. Ist aber anstrengend. Und ja, wir haben nicht sehr friedensstiftende Interessen. Da wäre hochfein abgestimmte diplomatische Ausgleichsarbeit vonnöten. Dazu gehörte wirklich intime Kenntnis der Ländergeschichten und ihrer Traumata. Nur, will das jemand wissen? Egal. Richtig Presse gibt es eh erst wieder im Krieg. Also dann jetzt lieber nicht so genau hinsehen.

Das galt wohl auch für Rolf Bareis, den neuen Bischof der Evangelischen Lutherischen Kirche Georgiens, die ihren Hauptsitz in der Versöhnungskirche zu Tiflis hat. Nun zu Besuch in der Schorndorfer Versöhnungskirche, hatte er zu den brennend aktuellen Fragen, die die Georgier ängstigen und bewegen, leider gar nichts zu sagen. Das muss man ihm nicht verübeln, ist er doch erst seit kurzer Zeit im Land.

Schade war’s aber trotzdem. Das Wort und der Anspruch einer ‘Versöhnungskirche“ möchten eigentlich eingelöst werden. Haben die Kirchen derzeit in der allgemeinen Aufrüstungslust überhaupt noch irgendetwas Hinausweisendes zum Frieden zu sagen?

Nun ja: Und doch gab Bischof Bareis, der vor allem über die segensreiche diakonische Arbeit seiner Kirche berichtete, und den betörend grandiosen Kirchenchor mitgebracht hatte, einiges zu bedenken. „Viele Russen sind nach Georgien ausgewandert. Mit viel Geld. Das ist sozialer Sprengstoff!“ Und doch, sagt er, „man lebt im Jetzt und nicht in der Zukunft oder Vergangenheit.“ Geschichte also wird auch in Georgien eher verdrängt. Zu dieser gemeinsamen Geschichte gehören die schwäbischen Aussiedler der Jahre von 1817 bis 1819, die aus fundamentalistischem Religionsverdruss und oft Armut Württemberg über die Donau gen Osten verlassen haben. Sie siedelten sich im heute ukrainischen Bessarabien und in Georgien an. Gründeten dort blühende Gemeinden. Gerieten später in die Mühlen des Stalinismus nach Hitlers Angriffskrieg 1941. Wurden deportiert. Grauenhaft verbindende Traumata. Wer hätte die Kraft, das friedensfördernd aufzuarbeiten?

Der Deutsch-Georgische Verein in Schorndorf hat sich dieser Vergangenheit durch ihre Vorsitzenden Jürgen Wöhrle und dann Frieder Gölz mit großer Verantwortung und viel Engagement angenommen. „Ansonsten“, so der Bischof“, „ist Georgien ein wunderschönes Land.“