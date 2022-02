Es gibt Menschen, für die gibt es keine halben Sachen. Was sie angehen, machen sie aus vollster Überzeugung, mit ganzer Kraft und immer im Turbo-Gang. So einer ist Thomas Porada, bekennender Tierfreund, vor allem aber größter Fan und Unterstützer „seiner“ Schüler. „Ich will sie alle haben, nicht nur die Pflegeleichten“, hat er mal gesagt, und das ist sein Credo. 15 Jahre lang leitete er die Bibliothek am Berufsschulzentrum, die er von Grund auf aufgebaut und zu einem Ort gemacht hat, an dem