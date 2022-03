Schwarz und verkohlt sind die Reste der ausgebrannten Werkhalle am Tag nach dem Feuer in der Hanfwiesenstraße. Kaum vorstellbar, dass hier vor kurzem noch gearbeitet wurde. Die Maschinen sind zerstört, Regale verbrannt, die Hallendecke droht einzustürzen. Ein beißender Rauch liegt in der Luft. Vor der Halle stehen Michael Haar, der Inhaber der abgebrannten Firma Haar, und Michaela Bäder vom Bagger-Unternehmen Bäder, wo Haar eine Halle gepachtet hatte. Beiden ist der Schock nach dem Brand