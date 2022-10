Ein Jahrhundertbauwerk für Oberberken: Neues Feuerwehrhaus mit Verwaltungsstelle

Das neue Oberberkener Feuerwehrgerätehaus ist für Ortsvorsteher Siegbert Doring nichts weniger als „ein Jahrhundertbauwerk“ und die Einweihung des Neubaus, in dem jetzt auch die Verwaltungsstelle zu finden ist, aus seiner Sicht „ein bedeutsamer Tag für Ober- und Unterberken“. Und so war auch die Feuerwehr in Mannschaftsgröße vertreten, als sich Oberbürgermeister Bernd Hornikel, Erster Bürgermeister Thorsten Englert, Jürgen Brückner als Kommandant der Gesamtfeuerwehr, Architekt Günter Brecht, Stadträte, Vertreter der Stadtverwaltung, Projektleiter Rainer Haas und viele Oberberkener am frühen Montagabend am neuen Standort im Asperfeld versammelt hatten.

Feuerwehrhaus-Notlösung im Raiffeisen-Lagerhaus

Vor 165 Jahren wurde die Oberberkener Feuerwehr gegründet, das Gerätehaus in der Adelberger Straße war – das räumte auch OB Hornikel in seinem Grußwort ein – das älteste der ganzen Stadt und, wie die Garagen-Notlösung in Unterberken, alles andere als zeitgemäß. Das Gebäude, das weiß Ortsvorsteher Doring, wurde 1949 als Lagerhaus der Raiffeisenbank gebaut – mit einer Spritzenremise für die Feuerwehr.

Dass die Verwaltungsstelle jetzt ebenerdig zu erreichen ist und nicht mehr mühsam über 36 Treppenstufen, auch das ist ein echter Fortschritt. Erst kürzlich, erzählte Hornikel bei der Einweihung, sei er zur Verwaltungsstelle „hochgeschnauft“. Überhaupt ist das neue Gebäude – zwischen Ober- und Unterberken gelegen – über die Wangener Straße richtig gut zu erreichen.

3,3 Millionen Euro hat die Stadt Schorndorf hier investiert. Die Bauzeit betrug nur 13 Monate – trotz Corona-Pandemie und Lieferengpässen. Deutlich länger hat die Suche nach einem Standort gedauert: Seit Jahrzehnten stand der Neubau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Oberberken ganz oben auf der Wunschliste. Aus der ursprünglichen Idee des Ortschaftsrates, den Kindergarten in den Gaishecken zum Feuerwehrhaus umzubauen, wurde wegen plötzlich ansteigender Kinderzahlen nichts.

Dann endlich tat sich Ende 2018 der Standort auf dem städtischen Grundstück im Asperfeld auf. Doch eines ist auch klar: Ohne den Einsatz von Ortsvorsteher Doring wäre aus dem Projekt nichts geworden. Für seine Verdienste bei der Standortsuche hat Markus Kramer, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands, Doring darum die Ehrennadel in Bronze überreicht.

Mit Luft-Wärme-Pumpe und Photovoltaikanlage auf dem Dach ist der Neubau, darauf wies Architekt Günter Brecht hin, obendrein „ein sehr ökologisches Gebäude“. Realisiert wurde es von Generalübernehmer Pfeil Bauunternehmen aus Althütte. Außerdem hat es ein Alleinstellungsmerkmal: Nur hier gibt es eine stationäre Notstromversorgung für den Krisenfall.