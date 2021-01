In der Schorndorfer Innenstadt eröffnet mit Nautilus ein neues Café in Schorndorf – ausgerechnet im Lockdown. Laura Feyel und Tassilo Hang, das Paar hinter dem Laden, blickt trotzdem positiv in die Zukunft. Die beiden haben eine große Faszination für Kaffee und sich über die Arbeit mit der Bohne vor einigen Jahren kennengelernt.

Am Donnerstag soll der Kaffee aus der Maschine fließen, Laura Feyel und Tassilo Hang wollen nach langer Planungs- und Umbauzeit ihr eigenes Café eröffnen. Die