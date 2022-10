Ein Programm für ganz Miedelsbach: Kulturtreff startet mit vielen Ideen

Sie wollen Leben in die Alte Kelter in Miedelsbach bringen und einen Treffpunkt für Kultur und Veranstaltungen schaffen. Pünktlich zur Feier der abgeschlossenen Sanierung der Kelter war der neue Verein in den Startlöchern gestanden – jetzt wurde der Kulturtreff Miedelsbach offiziell gegründet. An der Spitze stehen Lothar Hirtreiter als Erster Vorsitzender, seine Stellvertreterin Christa Grolig-Schaal, Schriftführerin Saskia Friedel und Kassiererin Sabine Grünwald. Beisitzer sind Dieter Riedel, Matthias Duberke, Christoph Sugg und Hartmut Kressler.

Konzerte, Vorträge, Puppentheater

Die Ämter sind verteilt, nun geht es an die Arbeit. Sechs bis zehn Veranstaltungen soll’s pro Jahr geben. Bei den Veranstaltungen wie Konzerten, Comedy, Kabarett, Theater, Vorträgen und Puppentheater soll für jeden etwas dabei sein. Was ankommt und angesagt ist, welche Künstler und Referenten fürs kommende Jahr gebucht werden können, wird derzeit recherchiert. Auch bei anderen Kulturgruppen und Vereinen will sich der Miedelsbacher Kulturtreff Anregungen holen. „Wir wollen die Kelter mit einem Programm beleben, das in Miedelsbach ankommt“, sagt Hartmut Kressler.

Ein Startkapital von 12.000 Euro

Für das Programm 2023 steht dem neu gegründeten Verein ein Startkapital von 12.000 Euro zu Verfügung, bestehend aus Fördergeldern, Spenden und Vereinsbeiträgen. Letzterer liegt übrigens bei 24 Euro im Jahr und soll neben Sponsorengeldern und Eintritten künftig dafür sorgen, dass ein Programm auf die Bühne gebracht werden kann. Wobei natürlich nicht alle Veranstaltungen teuer sein müssen. Willkommen sind auch Ideen und Initiativen aus dem Ort. „Der Grundgedanke“, sagt Vereinschef Lothar Hirtreiter, „ist es, dass Miedelsbach das Programm selbst gestaltet.“

Zur Organisation und Durchführung von Veranstaltungen haben sich Hirtreiter zufolge bereits eine ganze Anzahl von Leuten bereiterklärt. Für die Vereinsarbeit wurden Arbeitsgruppen gebildet – unter anderem fürs Programm, Finanzen, Werbung und Marketing und die Organisation der Veranstaltungen. 20 Personen hätten sich für die Arbeitsgruppen bereits gemeldet, weitere 15 wollen bei den einzelnen Veranstaltungen mit anpacken. „Wir haben eine tolle Kelter, ein Startkapital und Menschen, die mitmachen“, resümiert Christoph Sugg: „Die Basis ist gut, jetzt können wir loslegen.“

Vereinstreffen am 26. Oktober

Am 26. Oktober, um 19 Uhr, trifft sich der neu gegründet Verein zum ersten Mal. In welcher Folge die Vereinssitzungen dann stattfinden werden, ist noch offen. Weitere Interessenten sind auf jeden Fall willkommen: „Wir sind total offen für neue Leute und Ideen“, betont Sugg. Aktuell hat der Verein 40 Mitglieder, bis Jahresende sollen es mehr als doppelt so viel werden. Um auf die gewünschten 100 Mitglieder zu kommen, ist eine Vorstellungsrunde zur Mitgliederwerbung bereits geplant: Beim Weihnachtsmarkt der Feuerwehr in Miedelsbach am 26. November präsentiert sich der Verein mit einem eigenen Stand.

Wie berichtet, war der Veranstaltungsort des Kulturtreffs, die alte Kelter, im Mai dieses Jahren nach einer umfangreichen Sanierung eingeweiht worden. Aus dem alten Gebäude war ein richtiges Kleinod geworden, das in den vergangenen eineinhalb Jahren auf Kosten der Glaswerke Arnold modernisiert worden war. Licht und hell, mit vielen alten und einigen neuen Balken, wurde die Bausubstanz mit neuer Architektur harmonisch verbunden. Die Kelter soll nun als „Arnold-Akademie“ zur Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter der Glaswerke und für firmeninterne Events genutzt werden. Gerechnet wird dabei mit jährlich 20 bis 30 Veranstaltungen. Den Rest der Zeit steht das Gebäude den Miedelsbachern als Kulturzentrum zur Verfügung. Ein Glücksfall für Miedelsbach und die rührigen Gründer des Kulturtreffs.