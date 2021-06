Es ist eine städtebaulich prägnante Stelle und eine architektonische Herausforderung: Bis vor einigen Jahre war das langgestreckten Gebäude am Marktplatz 9 / Neue Straße das Domizil der Deutschen Bank. Die Filiale des Bankhauses ist in Schorndorf schon seit 2017 Geschichte, derzeit logieren in dem Gebäude ein Naturkinderladen und eine Pop-up-Kunstgalerie. Beides soll nun einem Neubau weichen, der vom Schorndorfer Architekturbüro Stammler entworfen wurde. Bei einem Pressegespräch wurde der