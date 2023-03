Einkehren direkt am Rems-Ufer: 32-jähriger Schorndorfer übernimmt Außengastronomie

Besser geht’s nicht für Moritz Blankenhagen: Am Remsmittelpunkt, direkt am Remstalradweg gelegen, übernimmt der 32-jährige Schorndorfer zum Beginn der Freiluftsaison die Außengastronomie. Vielleicht wird’s schon zum Osterwochenende was. Spätestens aber Mitte April soll’s losgehen mit der „Rems-Zeit“ am Waldhäuser Ortsrand, zwischen Badesee und Sportgelände gelegen. Seit der Gartenschau gibt es hier für Radfahrer, Jogger und Spaziergänger die Möglichkeit, direkt am Remsufer gemütlich einzukehren. Dass der Pächter der „Remsschänke“ schon nach einem Jahr aufgegeben hat, lag, wie Moritz Blankenhagen erfahren hat, offenbar an mangelndem Personal. Ein Problem, das der Schorndorfer nicht hat.

Mit Gastro-Erfahrung – und einem Pool von 30 Mitarbeiter/-innen

Seit fünf Jahren betreiben er und seine Frau Johanna die Mojo’s Foodbar, erst auf dem Oberen Marktplatz, mittlerweile auf dem Bantel-Parkplatz. Vor drei Jahren hat er gemeinsam mit Georg Vlassidis, in Schorndorf als Pächter des Eiscafés „Santa Lucia“ und des Tagescafés „Emma’s“ bekannt, den Kiosk am Plüderhäuser Badesee übernommen.

Blankenhagen kann also aus einem Mitarbeiterpool von 30 Leuten schöpfen. Und aktuell gebe es, sagt er im Gespräch, auch wieder mehr Nachfragen von Arbeitssuchenden – vor allem von jungen Leuten, die wohl wieder Geld brauchen, um in Stuttgart ausgehen zu können.

Der Platz am geografischen Mittelpunkt der Rems, für den die Gemeinde Lorch seit November 2022 auf Pächtersuche war, hat es dem gelernten Bäckermeister angetan: „Der ist unheimlich schön“, schwärmt er und ist sich sicher, dass man einen solchen Ort lange suchen muss.

Direkt am Remstalradweg, den Tennisplätzen und dem Sportgelände gelegen, vom Waldhäuser Badesee über die blaue Fußgängerbrücke zu erreichen – „da ist richtig Bewegung“. Für Kinder gibt es einen kleinen Spielplatz, und auch Hundebesitzer, betont Blankenhagen ausdrücklich, „sind willkommen“.

„Rems-Zeit“: Vesperteller, Pommes, Currywurst und Rote im Angebot

In der Mojo’s Foodbar bietet der 32-Jährige vegane Falafel in der Pappbox oder im Wrap, Süßkartoffelpommes und Wilde Kartoffeln, in der „Rems-Zeit“, wie er sein drittes Außengastro-Projekt nennt, soll es klassisches Biergartenessen geben: Vesperteller mit Wurst, Käse, Radieschen, aber auch Pommes, Currywurst und Rote sowie Maultaschen mit Kartoffelsalat, dazu Falafel als Beilage, vielleicht sogar mediterrane Antipasti. Zusammenarbeiten wird er mit der Schorndorfer Metzgerei Kurz und der Allgäuer Brauerei Meckatzer.

After-Work-Events mit DJ und Livemusik vorstellbar

Auf der Schotterfläche am Remsufer werden bis zur Saisoneröffnung insgesamt acht Sonnenschirme aufgestellt, auf Bierbänken soll es bis zu 150 Sitzplätze geben. Den Foodtruck hat er vom Vorpächter übernommen. Für den Platz und die weitere Ausstattung zahlt er an die Gemeinde eine Jahrespacht. Und die ist, wie es Blankenhagen formuliert, durchaus „fair“ – Kosten für Strom und Wasser sind enthalten.

„Rems-Zeit“ ist dann von Donnerstag bis Sonntag. Zum klassischen Biergarten-Angebot kann sich der Wirt auch donnerstags After-Work-Events mit DJ und Livemusik bis 22 Uhr vorstellen. Tatsächlich ist im Moment aber auch noch vieles am Entstehen. Und so kann Blankenhagen zu den Öffnungszeiten auch noch gar nichts Konkretes sagen, sondern wird die Informationen rechtzeitig zur Saisoneröffnung auch über die Zeitung und seine Social-Media-Kanäle kommunizieren.