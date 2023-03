Emilíana Torrini: Nach der Elbphilharmonie in der vollen Manufaktur Schorndorf

Das Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie war ausverkauft. Auch in der Schorndorfer Manufaktur gab es beim Auftritt von Emilíana Torrini & The Colorist Orchestra ein volles Haus. Einen Nummer-eins-Hit hatte die inzwischen 45-jährige Torrini als Solo-Künstlerin 2009 mit „Jungle Drum“. Ein lebensfröhlicher Pop-Song, den sie in der Manufaktur als Zugabe sang.

Als Isländerin wurde sie natürlich mit Björk verglichen, was sie zu Recht zurückwies. Mit deren vokaler Radikalität hat sie nun wirklich nichts gemein. Apart aber nun ihre Zusammenarbeit mit dem belgischen The Colorist Orchestra, dessen Musik in der Ankündigung als „Kammer-Pop“ bezeichnet wurde.

Das ist natürlich der ungewöhnlichen Instrumentierung der achtköpfigen Kapelle geschuldet. Vorneweg zwei Streicher. Ansonsten ist das Ensemble mit einem Schlagzeuger, einem Percussionisten, dazu Vibrafon und Xylofon stark rhythmisch ausgerichtet. Dazu kommen E- und Kontrabass, sowie Saxofon, Piano und Synthesizer. Das hat durchaus Charme, ist einfallsreich farbig arrangiert und verwebt virtuos die unterschiedlichsten musikalischen Genres miteinander.

Warmer Sopran-Schmelz

Das hat durchaus Charme und ist ein eigentlich wunderbar fliegender Teppich für die ihrerseits schwebenden Songs von Torrini, die mit einem warmen Sopran-Schmelz die Bandbreite zwischen hauchiger Brise und hohem Belcanto ausmisst. Und man merkt den im Konzert vorgestellten, gemeinsam erarbeiteten neuen Stücken an, wie zusammengewachsen die Künstler inzwischen sind. Das ist aus einem Guss.

Zuckerguss. Je länger, je mehr vermisst man in dem Konzert auch mal schräge Töne, kecke Interaktionen, ja etwas Schmerz. Stattdessen eine Gefühlsseligkeit, die beim Publikum indes gut anzukommen scheint. Vor der Bühne bewegen sich Besucher mit geschlossenen Augen wiegend zu den trancenahen Rhythmen. Öfter großer Jubel nach den meist kurzen Stücken.

Dabei hat die präsente aber unprätentiöse Sängerin etwas von einer mütterlich isländischen Elfe, die das hohe Lied von den schönen Wundern des Lebens erzählt. Ihr Ideal-Publikum spricht sie vor einem Song soziologisch präzis als „you sexy middle-ager“ an. Eine reife, gebildete Zuhörerschaft, die sich schon mal einen etwas exotisch aparten Musikgeschmack leistet. Wenn’s nur nicht zu schrill wird.