Erfolgreiche Resin-Kunst: Stefanie Etters Art-Academy im Schock-Areal Schorndorf

Fließende Farben, hochglänzende Flächen, in ihrer Struktur oder mit Graffiti-Motiven durchbrochen– was sich mit Resinharz machen lässt, hat nicht nur Stefanie Etter so fasziniert, dass sie vor drei Jahren ihren gut bezahlten Job als Projektleiterin im Marketing bei Bosch aufgegeben und sich zunächst im Fuchshof mit einer Resin-Kunst-Akademie selbstständig gemacht hat. Ihre Workshops sind begehrt – bei Künstlern und Laien, die extra aus Wien, Schleswig-Holstein, München anreisen, aber noch kaum direkt aus Schorndorf kommen.

Seit Anfang des Jahres ist Stefanie Etter in größere Räume ins Schock-Areal umgezogen. Bei der Kunstnacht, erzählt die 53-Jährige, hat sie immer wieder in erstaunte Gesichter geblickt: Dass es die Kunst-Akademie und die Etter Art GmbH gibt, hat sich in Schorndorf offenbar noch gar nicht rumgesprochen.

Resin-Vertriebsrecht für Deutschland, Österreich und die Schweiz

Dabei ist Stefanie Etter in Deutschland die Resin-Fachfrau: Weil sie das Kunstharz, das sie 2016 auf Bildern von Giovanni Maranghi in Italien entdeckt hat, in Deutschland nicht bekam, hat sie sich den ersten Eimer vor Jahren bei einem Anbieter in Kanada bestellt, das dickflüssige, gesundheitlich unbedenkliche Epoxidharz über ihre Bilder gegossen – und ist bis heute fasziniert.

Mittlerweile hat die 53-Jährige das Vertriebsrecht für Deutschland, Österreich und die Schweiz: Wer Resin bestellt, bekommt es also von ihr – seit Ende 2021 in ihrem eigens gegründeten Künstlerbedarf-Versand. Neun Mitarbeiter beschäftigt Etter, die mit einer Garagenfirma gestartet ist, mittlerweile. Sich selbst bezeichnet sie als Artpreneurin.

Die Hälfte ihrer angemieteten Fläche im Schock-Areal braucht sie für den Etter-Art-Shop, über den sie auch selbst entwickelte Produkte vertreibt wie die „Crackle Paste“ für Strukturflächen mit tiefen Aufbrüchen. Sie hat Kunden in ganz Europa. 2019 hat Stefanie Etter sogar ein Resin-Handbuch veröffentlicht. Was sie an der Technik bis heute begeistert: Auch Anfänger kommen schnell zu guten Ergebnissen. Resin, das eigentlich aus dem Automobil- und Bootsbau bekannt ist, hat eine ähnliche Fließeigenschaft wie Honig, ist aber glasklar und geruchsneutral und innerhalb einer halben Stunde aushärtet.

Und auch wenn sich das alles wie eine Erfolgsstory liest, Stefanie Etter musste seit Gründung ihres Kunst-Unternehmens auch schwierige Zeiten überstehen: Die Corona-Pandemie, als keine Workshops mehr stattfinden konnten und die Kosten für die angemieteten Räume an der Silcherstraße weiterliefen, war alles andere als einfach für sie. Doch anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, hat sie sich weiterentwickelt: Nachdem sie während des Corona-Lockdowns beim Joggen Graffiti und bei sich eine Sehnsucht nach Städtischem entdeckt hat, ist ihr Resin-Urban-Style entstanden – eine Verbindung von Street-Art- und Graffiti-Elementen mit Resin und Papier. Die von Stefanie Etter gestalteten Papierbögen gibt es in ihrem Shop zu kaufen.

Graffiti im Street-Art-Stil: Versteigerung zugunsten von Sonafa

Um sich weiterzuentwickeln, hat sie sich mit einem Stuttgarter Graffiti-Künstler zusammengetan, ihm den Umgang mit Resin gezeigt und sich von ihm Anregungen für ihren Urban-Style geholt. Als Jurorin des Resin-Art-Award 2022, den der Künstlerbedarfshandel Gerstaecker auslobt, hat sie Richard Koch kennengelernt: Der 24-Jährige macht Graffiti im Steet-Art-Stil und ist auf Einladung von Stefanie Etter aus Schwäbisch Hall zur Kunstnacht nach Schorndorf gekommen.

Eigentlich sollte vor dem kunstinteressierten Publikum live ein Bild entstehen. Weil das Wetter nicht mitspielen wollte, hat Koch, der auch unter dem Künstlernamen Sober auftritt, eine afrikanische Szene zur Kunstnacht geschaffen – mit Sprayfarbe, Acrylfarbe und -stiften, Marker und Kreide. Dieses Bild soll jetzt zugunsten des Schorndorfer Vereins „Sonafa – eine bessere Zukunft für Menschen in Benin“ versteigert werden und kann, auf Wunsch, natürlich auch mit einer hochglänzenden Resin-Schicht veredelt werden. Das Mindestgebot beträgt 300 Euro.