Bei der Verfolgung von fünf jugendlichen Einbrechern in eine Gartenhütte in Winterbach sind am Montagabend in der B-29-Auffahrt Schorndorf-West zwei Polizeifahrzeuge ineinandergekracht. Der Blechschaden summiert sich auf 18 000 Euro. Unfälle bei Einsätzen der Blaulicht-Fraktion kommen vor. Dass zwei Kollegen jedoch miteinander kollidieren, ist allerdings recht selten.

Die beiden Streifenwagen waren gegen 20 Uhr von Schorndorf nach Winterbach unterwegs. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie