Die ersten Senioren und Mitarbeiter in einem Schorndorfer Pflegeheim sind gegen Covid-19 geimpft. Das erste Pflegeheim am Start war die Kranken- und Seniorenpflege (KSP), inzwischen ist auch das Marienstift gefolgt. „Ich bin sehr erleichtert und dankbar“, sagt Martin Kleinschmidt, der Betreiber der Kranken- und Seniorenpflege beim Klinikum. Zwei Tage lang war ein dreiköpfiges Impfteam aus dem Robert-Bosch-Krankenhaus – eines der beiden zentralen Impfzentren in Stuttgart – im Einsatz, um die