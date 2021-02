Viele Stunden in diverse Bildschirme starren, von einer Videokonferenz zur anderen wechseln und ab und an mal ein Abendspaziergang. So sah in letzter Zeit der Alltag vieler Familien im Lockdown aus. Dazu kam das kalte, graue Winterwetter der vergangenen Wochen. Der Wunsch, sich endlich wieder an der frischen Luft betätigen zu können, war wohl nie größer als zuletzt. Das hat auch die SG Schorndorf erkannt und im Sportpark Rems kurzerhand den ersten Trimm-dich-Pfad speziell für Kinder