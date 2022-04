Mit vier Fahrzeugen und 24 Kräften war die Feuerwehr Schorndorf am Donnerstag (14.04.) gegen 11.45 Uhr in der Silcherstraße im Fuchshof im Einsatz. Sie wurde alarmiert, weil in einer Wohnung verdächtiger Rauch entdeckt wurde. „Auf dem Herd vergessenes Essen“, erklärt Pressesprecher Patrick Bellon zur Ursache der Rauchentwicklung, die mit Lüften schnell behoben war.