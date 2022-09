Explodierende Energiepreise: Schwimmen und Sauna in Schorndorf werden teurer

Das Oskar-Frech-Bad ist ein besonders schönes Bad – leider ist es wie alle Hallenbäder auch ein großer Energiefresser. Angesichts der explodierenden Energiekosten hat die Stadt in den vergangenen Wochen bereits etliche Maßnahmen umgesetzt: Das Außenbecken wurde geschlossen, die Wassertemperatur im Schwimmerbecken von 28 Grad auf 27 Grad gesenkt. Ein Grad kälter ist die Wassertemperatur nun auch im Erlebnisbecken, im Lehrschwimmbecken und Kursbecken: In diesen Becken wurde sie von 30 Grad auf 29 Grad reduziert. Im Planschbecken ist es dagegen wieder wärmer geworden. Nachdem die Wassertemperatur kurze Zeit nur noch bei 28 Grad lag, ist sie nun wieder angenehme 32 Grad warm. Gezeigt hatte sich, dass es für Babys und Kleinkinder sonst einfach zu kalt gewesen wäre.

Kühle Duschen mit 32 Grad warmem Wasser

Kühler ist nun auch die Luft in der Schwimmhalle: Sie wurde auf 30 Grad gesenkt, dafür die Luftfeuchte angehoben . Der Grund: Nach Angaben von Bäderchef Jörg Bay werden bei höherer Feuchtigkeit die Temperaturen wärmer empfunden. Vorbei ist auch die Zeit ausgiebiger heißer Duschen: Die Duschwassertemperatur wurde auf 32 Grad gesenkt. Außer Betrieb sind die Außenbeleuchtungen und die Innensauna – die kleinste der Saunen. Die große Ziegelsauna ist wochentags erst ab 14 Uhr geöffnet. Die Panorama- und die Pfahlsauna, das Dampfbad und das Sanarium öffnen aber weiterhin um 9 Uhr.

Die Akzeptanz der Badegäste für die Beschlüsse ist groß, berichtete Jörg Bay am Donnerstagabend im Gemeinderat. Und die Maßnahmen greifen – rund 55 000 Euro werden damit in diesem Jahr bei Strom und Gas voraussichtlich eingespart – doch angesichts der hohen Bäderdefizite ist das bei weitem nicht genug. Der Gemeinderat hat deshalb am Donnerstag die Einführung eines Energiekostenzuschlags beschlossen. Vom 1. Oktober an zahlen Erwachsene im Oskar-Frech-Bad einen Aufschlag von 2,50 Euro und damit für 2,5 Stunden statt bisher sechs Euro 8,50 Euro. Bei Familienkarten gilt der Zuschlag für jeden Erwachsenen, bereits verkaufte Zehnerkarten oder Jahreskarten sind vom Zuschlag ausgenommen. Kinder, Jugendliche und Menschen mit 50-prozentiger Behinderung müssen keinen Zuschlag zahlen.

Zum Vergleich: In Waiblingen kostet der Eintritt ins Hallenbad für Erwachsene 4,20 Euro, im Wonnemar Backnang zahlen sie 6,90 Euro und in Fellbach sieben Euro. Im Stuttgarter Mineralbad Berg kostet das Ticket 8,70 Euro.

Im Gemeinderat stieß der Vorschlag auf breite Zustimmung. „Wir gehen mit“, sagte Silke Olbrich für die SPD-Fraktion. Alles sei besser, als das Bad ganz zu schließen. Positiv fand sie andererseits, dass die Wassertemperatur im Planschbecken wieder erhöht wurde. Das bekannte auch CDU-Chef Hermann Beutel, der jüngst mit seinen Enkeln im Bad war, für die das Wasser im Planschbecken richtig kalt gewesen sei. Die Maßnahmen der Verwaltung fand er richtig, angesichts der Bäderdefizite seien sie aber nur „Peanuts“. „Wir haben 3,3 Millionen Euro Verluste im Bad“, erinnerte er. Die Verwaltung solle sich deshalb Gedanken darüber machen, wie das Bad in Zukunft CO2-neutral beheizt werden könne. „Bis dahin tragen wir die Maßnahmen mit und hoffen, dass der Besucherschwund nicht zu schlimm ausfällt.“

60 Prozent der Badegäste sind Erwachsene

Warum die Saunagänger keinen höheren Energiekostenzuschlag zahlen müssen als die Schwimmer, wollte Jürgen Erdmann (SPD) wissen. Doch tatsächlich wird in der Schwimmhalle das meiste Gas verbraucht: Nach Angaben Bays sind es 70 Prozent, während der Verbrauch in der Sauna, die mit Strom betrieben werde, nur bei 30 Prozent liege. In der Sauna sind übrigens 85 Prozent der Gäste Erwachsene, im Bad sind es seinen Angaben zufolge 60 Prozent. Bei einem prognostizierten Besucherrückgang von fünf Prozent rechnet Bay unterm Strich mit einem Mehrerlös von 65 000 Euro. Sobald sich die Lage auf dem Energiemarkt entspannt, soll der Energiekostenzuschlag wieder entfallen.

Die nächste Preiserhöhung ist bereits in Sicht

Mit dem Kostenzuschlag ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. In der Gemeinderatssitzung am 27. Oktober wird im Zuge der Haushaltseinbringung auch der Wirtschaftsplan der Bäderbetriebe ein Thema sein. Zur Diskussion stehen dann die Eintrittspreise, die ab 1. Januar 2023 in den Bädern gelten sollen. In Vorbereitung ist zudem ein Maßnahmenpaket, wie das Bad zukunftsfit gemacht werden kann. Was kann man tun, um die Energiekosten weiter zu senken, das ist die Frage. Thema ist nach Angaben Daniel Beutels, kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke, unter anderem eine große Photovoltaik-Anlage, mit der eigener Strom produziert werden kann. Diese Sitzung findet am 17. November statt.