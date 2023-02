Fünf Jahre Forscherfabrik in Schorndorf: Eine "große Erfolgsgeschichte"

Bei ihrem Geburtstagswochenende hat die Forscherfabrik in Schorndorf auf fünf erfolgreiche Jahre zurückgeblickt. Zum Programm gehörte am Samstag auch eine Science-Show der „Experimenta“ aus Heilbronn. An der Nachfrage habe es noch nie gemangelt, sagt Dr. Andrea Bergler, Leiterin der Forscherfabrik. Man habe von Anfang an mehr Besucher empfangen als erwartet. „Das Vorhaben ist zu einer großen Erfolgsgeschichte geworden, das weiß man vor der Eröffnung ja nie“, fügt sie hinzu.

Mehr als 125 000 Wissensdurstige haben die Forscherfabrik seit Eröffnung besucht – obwohl der Betrieb durch zwei Jahre Pandemie stark eingeschränkt wurde. Geholfen habe der Forscherfabrik in dieser Zeit, dass schon im Herbst 2019 eine Digitalstrategie entwickelt worden sei, schon bevor Corona überhaupt eine Rolle spielte, sagt Andrea Bergler. „Sehr stolz sind wir zum Beispiel auf unsere eigene App. Diese ist die exklusiv für Apple iPads, es können darüber Experimentierkurse fürs Klassenzimmer heruntergeladen werden.

Große Interesse von Schulklassen

Neben der App würden auch die Kursprogramme an der Forscherfabrik gerne von Schulkassen angenommen, berichtet die Leiterin. Oft gebe es sogar mehr interessierte Klassen, als Plätze verfügbar sind. Wegen des steten Erfolgs habe man das Angebot in der Ausstellung und den Kursen fast jährlich erweitert, so Bergler weiter. Zur Gründung 2018 habe es zunächst nur die Experimentierstationen im Erdgeschoss des Gebäudes gegeben, 2019 kam mit der „Tüftlerterrasse“ auch ein Outdoor-Angebot hinzu. Gefördert wurde dieses vom Landeswirtschaftsministerium, mit dessen Hilfe außerdem der „Klanggarten“ im Schorndorfer Stadtpark anlässlich der Remstal-Gartenschau im selben Jahr errichtet wurde.

2021 sei zudem die „Mini-Entdeckerwelt“ hinzugekommen, ein Bereich für Zwei- bis Vierjährige. Doch nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen haben in der Forscherfabrik Spaß. „Die gehen etwas anders an die Sache ran und lesen erstmal die Erläuterungen an den Stationen, aber viele finden es genauso spannend wie die Kinder“, sagt Andrea Bergler. „Wir haben die Erwachsenen von Anfang an mitbedacht“.

Dr. Knall und die Zentrifugalkraft

Ein besonderer Höhepunkt am Geburtstagssamstag: die Science-Show „experimentAH!“. Durchgeführt wird sie von „Doktor Knall“, einem Darsteller, der in die Rolle eines aufbrausenden Wissenschaftlers schlüpft, der den anwesenden Kindern - und auch den Erwachsenen – spielerisch und mit viel Humor Physik und Chemie näherbringt erklärt. „Wer hat denn alles Wechselklamotten dabei?“, fragt er, als er für das erste Experiment einen Becher mit Wasser auf ein sogenanntes „Schleuderbrett“ stellt. Das Brett mit dem Gefäß, das an vier Schnüren befestigt ist, wirbelt er mehrmals über seinen Kopf und um sich herum, wobei zum Erstaunen der Kinder keinerlei Wasser verlorengeht. Zunächst fragt Doktor Knall das Publikum, wie dieses Phänomen zu erklären sei, bevor er allen von der Zentrifugalkraft erzählt, die das Wasser im Becher hält.

Bei einem weiteren Experiment lässt eine Vakuumglocke Staunen aus, die einen luftleeren Raum erzeugen kann. Ein Luftballon, der in der Glocke platziert wird, dehnt sich aus, erhöht sein Volumen um ein Vielfaches, ein Schaumkuss, platzt auf und wird zu einer zuckrigen Wolke. „Auch viele Menschen könnten sich vielleicht besser entfalten, wenn der Druck von außen wegfallen würde“, scherzt Dr. Knall dabei.

„Ich finde es toll, wie so die physikalischen Phänomene für die Kinder erklärt werden“, sagt Frank Issler, der das Geburtstagswochenende der Forscherfabrik zusammen mit seiner Familie besucht. Marcel Buchegger, der zum ersten Mal hier ist, ist sich sicher: „Die Kinder haben Spaß gehabt“. „Wir selbst finden es auch cool“, fügt seine Frau Helena Buchegger hinzu.

Blick in die Zukunft: Klima-Werkstatt ist geplant

Leiterin Andrea Bergler wirft auch bereits einen Blick in die Zukunft: Langfristig sei geplant, einzelne Bereiche nach und nach auszutauschen, um die Forscherfabrik spannend zu halten. „Als nächste Erweiterung planen wir außerdem eine Klima-Werkstatt“, sagt die Leiterin der Forscherfabrik. Damit wolle man das sehr wichtige Zukunftsthema des Klimawandels noch mehr aufnehmen. Unterstützt werde auch dieses Vorhaben durch das Landes-Wirtschaftsministerium.

Auch für alle anderen Sponsoren, und Stifter zeigt sich Bergler dankbar: „So einen Bereich auszubauen ist sehr kostenintensiv und braucht viel Entwicklungszeit“, betont sie. Auch die enge Zusammenarbeit mit der „Experimenta“ Heilbronn begrüßt Bergler sehr: „Dank uns müssen die Kinder nicht extra nach Heilbronn fahren“, sagt sie. Sie ist sicher: Die Forscherfabrik werde sich auch in den folgenden Jahren weiterentwickeln und nach wie vor große und kleine Besucher für die Wissenschaft begeistern.

Jubiläumsfeier mit Grußworten

Fünf Jahre Forscherfabrik: Das wurde auch in einer offiziellen Jubiläumsfeier gewürdigt. Ein digitales Grußwort hielt Wirtschafts- und Tourismusministerin Nicole Hoffmeister-Kraut.Außerdem sprach Experimenta-Geschäftsführerin Bärbel Renner, bevor Thomas Wendt, der Leiter der Labore der Experimenta, zu einer Experimentier-Show einlud. Das Schlusswort hielt Claus Paal, Präsident der IHK-Bezirkskammer Rems-Murr, der die Forscher-Fabrik initiiert hatte.

In seiner Ansprache unterstrich Oberbürgermeister Bernd Hornikel daran, dass die Forscherfabrik in ihrem fünfjährigen Bestehen so manchen zum Staunen gebracht habe und sicher nicht nur Kinder. Er könne sich gut vorstellen, dass in diesen Räumen das ein oder andere Kind seine Mutter oder seinen Vater drängeln musste: „Können wir jetzt mal weitergehen.“ Die Forscherfabrik habe Schulklassen, KiTa-Gruppen, Familien, Kindergeburtstagen und vielen anderen Gruppen aufregende Stunden geschenkt. In manchem Besucher habe sie sicher auch diesen Forscher- und Tüftlergeist geweckt, von dem der Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg lebt und der besonders gut zur Daimlerstadt Schorndorf passt.

Hornikel dankte all den Förderern und Partnern, die durch ihre Unterstützung die Forscherfabrik möglich machen. Ausdrücklich dankte er darüber hinaus Andrea Bergler und ihrem Team. „Sie haben in den vergangenen fünf Jahren durch ihre fachliche Kompetenz, ihre Kreativität und ihre Liebe zum Detail solches Staunen ermöglicht. Und sie haben die Forscherfabrik zu einem ganz besonderen Ort gemacht, der Besucherinnen und Besucher aus nah und fern nach Schorndorf lockt.“

Projektförderung durch Wirtschaftsministerium

Die Forscherfabrik sei zu einem beliebten Ziel für Exkursionen von Kindergärten und Schulen, für Kindergeburtstage und Familienausflüge geworden, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. Die erfolgreiche Arbeit solle auch in den kommenden Jahren gemeinsam fortgesetzt werden. Dazu werden das Ministerium auch in den Jahren 2023 und 2024 einen Beitrag leisten. Mit einer Projektförderung in Höhe von 30 000 Euro pro Jahr sollen der Ausbau der digitalen Anwendungen und die Einrichtung einer neuen Klimawerkstatt ermöglicht werden.