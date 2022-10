Fünf Veranstaltungs-Tipps in Schorndorf und Umgebung: Das ist am Wochenende geboten

Das Wochenende steht vor der Tür. Endlich Zeit zum Spazieren, Lesen, Fernsehen oder Ausschlafen. Doch wem das zu wenig Action ist, für den ist auch dieses Wochenende in und um Schorndorf wieder einiges geboten.

Zeitgeschichte und Feuerwehrfahrzeuge in Schorndorf

In Schorndorf wird schon am heutigen Freitag in der Manufaktur die Ausstellung „Vergessene Geschichte - 50 Jahre Berufsverbote“ gezeigt. Eröffnet wird die Ausstellung um 19 Uhr von Lothar Letsche, der früher in Schorndorf gelebt hat. Die musikalische Untermalung am Eröffnungsabend kommt von Michael Caszkosy. Beide sind Betroffene der Berufsverbote und haben bis heute mit deren Folgen zu kämpfen.

Am Sonntag veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr ab 10.30 Uhr den Tag der offenen Tür in der Wache in der Künkelinstraße. In diesem Rahmen findet auch die offizielle Fahrzeugübergabe des neuen Gerätewagens sowie des Mittleren Löschfahrzeuges statt. Es gibt eine Fahrzeugschau, Spielstraßen für Kinder, Waffeln von der Jugendfeuerwehr und Verschiedenes vom Grill.

Auch in den umliegenden Gemeinden steppt der Bär

In Grunbach feiert die Firma Riker am Samstag ab 11 Uhr ein Jubiläums-Oktoberfest. Denn das Wohnbau-Unternehmen wird 40 Jahre alt. Es gibt ein großes Festzelt, eine Spielstraße mit Hüpfburg und vieles mehr. Das musikalische Programm gestalten tagsüber der Musikverein Harmonie Geradstetten und Ralf Brendle mit Akkordeon. Ab 17 Uhr werden dann 80er-Hits von „Dine & Robi“ gespielt.

In Plüderhausen findet zum 38. Mal der von der Gemeinde Plüderhausen und dem Handels- und Gewerbeverein (HGV) Plüderhausen veranstaltete Floh- und Trödelmarkt statt. Er beginnt um 11 Uhr und erstreckt sich auf den Bereich Hauptstraße/Schulstraße/Am Marktplatz/Obere Kirchgasse. Da die Gemeinde Plüderhausen für diesen Tag einen verkaufsoffenen Sonntag festgesetzt hat, dürfen zusätzlich die örtlichen Geschäfte von 12 bis 17 Uhr öffnen.

In Rudersberg ist am Sonntag ebenfalls einiges geboten. Und zwar auf dem Apfelmarkt. Von 11 bis 17 Uhr Aktionen und Attraktionen im stimmungsvollen Herbstambiente des Wieslauftals. Unter dem Motto „Staunen, Shoppen, Spaß“ stellen Gewerbe, Gastronomie, Handel und Handwerk ihre Leistungsvielfalt vor.