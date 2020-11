Täglich werden in Deutschland mehr als 200 Millionen Zigaretten geraucht, von denen ein erheblicher Teil als ausgetretene Kippen auf Straßen, in Gassen, auf Gehwegen, Spielplätzen und in Parks landet. In Schorndorf sind’s so viele, dass Robert Reutter sich daran stört. In der Römmelgasse hat der gelernte Kulissenmaler im Ruhestand bereits drei alte Fachwerkhäuser von Grund auf renoviert und sich in diesem Jahr schon erfolgreich für weniger Müll in den Hinterhöfen des malerischen Gässchens