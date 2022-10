Für weniger Müll in Schorndorf: Naturfreunde stellen Behälter für Kippen auf

Zigarettenstummel sind nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für die Umwelt schädlich. Trotzdem werfen viele Raucher ihre Kippenstummel weiterhin achtlos auf den Boden. Die Naturfreunde Schorndorf haben schon vor einigen Monaten den Kippenstummeln den Kampf angesagt. Nun werden sie in Kooperation mit der Stadtverwaltung den ersten Sammelbehälter für Zigaretten in der Innenstadt anbringen.

Zigaretten sind großes Umwelt-Problem

Natürlich gibt es an vielen Ecken der Stadt Mülleimer mit einem kleinen Einwurfbehälter für Zigarettenstummel. Doch diese fallen kaum auf und ziehen keine Aufmerksamkeit auf sich, erklärt Klaus Reuster, Vorsitzender der Naturfreunde. Das gilt nicht für die neuen Behälter: Sie sehen aus wie eine übergroße Zigarette und werden an sechs Ecken in der Schorndorfer Innenstadt angebracht.

„Die Idee stammt von den Naturfreunden aus Schleswig-Holstein“, erklärt Klaus Reuster. Diese haben im Zuge von Untersuchungen festgestellt, wie giftig abgebrannte Kippenstummel sind. Denn neben dem bekannten Nervengift Nikotin setzen sich auch Arsen, Blei, Chrom, Kupfer und noch andere umweltschädliche Stoffe im Filter ab. Diese werden mit dem Regen in die Gewässer gespült und Wasserorganismen nehmen die Gifte in ihren Zellen auf. Am Ende landen die Schadstoffe somit in unserer Nahrung. Eine einzelne Zigarette kann mit ihren Giftstoffen außerdem bis zu 40 Liter Trinkwasser verunreinigen. Deshalb ist es enorm wichtig, sie im Restmüll zu entsorgen.

Der Naturfreunde-Kassierer Hans-Dieter März berichtet, dass es zum Beispiel in Wien ähnliche Behälter an vielen Straßenecken gibt. „Eine saugute Idee, da müssen wir mitmachen“, sagt Klaus Reuster. Als Eye-Catcher haben sie den schwäbischen Spruch „Hasch a Kipp“ aufdrucken lassen.

Um ihren Beitrag gegen die Umweltschädlinge zu leisten, haben sich die Naturfreunde an Oberbürgermeister Bernd Hornikel gewandt und mit ihm einen großen Unterstützer der Aktion gefunden. Er macht deutlich: „Mich regt das auf, diese Giftspritzen für die Umwelt.“ Die Stadtverwaltung wolle die Zahl an weggeworfenen Kippen minimieren. Dabei handele es sich nicht um ein reines Müll- und Umweltproblem. „Für uns als Stadt ist das auch ein Kostenpunkt und frisst viel Zeit.“ Die sieben Mitarbeiter der Straßenreinigung kommen laut OB kaum mit dem Wegräumen hinterher, weil Zigaretten oft mühsam einzeln aufgehoben werden müssen. „Beim Kopfsteinpflaster - das können Sie sich sicher vorstellen - ist das noch mal aufwendiger.“

Um diesem Problem entgegenzutreten, hängen die Naturfreunde mit Hilfe der Stadt nun sechs Kippenbehälter im Stadtgebiet auf. Überall dort, wo regelmäßig besonders viele Zigarettenstummel auf dem Boden liegen. Naturfreunde-Mitglied Wolfgang Krutzsch spricht von den „Raucher-Brennpunkten“ Schorndorfs, die aktuell noch ausgewählt werden. Der erste Behälter wird am Oberen Marktplatz, direkt an der Ecke beim Telekom-Laden, montiert.

Bis zu 250 Euro Bußgeld fällig

70 Euro kostet ein solcher Behälter. Ein Preis, den die Naturfreunde offensichtlich gerne zahlen. „Vielleicht gibt das auch einen Anstoß für andere“, sagt Wolfang Krutzsch.

Bernd Hornikel dankte den Naturfreunden für die Idee, bei der sie nun vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung und den Zentralen Diensten unterstützt werden. Der Oberbürgermeister richtet gleichzeitig einen Appell an alle Raucherinnen und Raucher in Schorndorf. „Bitte werfen Sie Ihre Zigarettenstummel nicht einfach auf die Straße, sondern in einen der neuen Behälter. Damit können die Abfälle ordentlich entsorgt werden.“ Wer Leute beobachtet, die ihre Kippen einfach auf den Boden werden, solle dies unbedingt zur Anzeige bringen. Denn die Ordnungswidrigkeit kann ein Bußgeld von bis zu 250 Euro kosten.