Fairteiler im Familienzentrum Schorndorf: „Nachfrage oft größer als das Angebot“

In der einen Kiste nicht mehr ganz so gelbe Bananen, etwas angewelkte Salatköpfe und knallrote Tomaten mit der einen oder anderen eingedrückten Stelle. In der zweiten Kiste leicht eingedellte Paprikaschoten, weichere Äpfel und verpackte Pilze. Dann noch zwei Boxen voller Backwaren.

Dirk Schäfer von Foodsharing Rems-Murr-Kreis und sein Kollege haben gerade eine neue Lieferung ins Familienzentrum gebracht und befüllen den Kühlschrank sowie den danebenstehenden Schrank.

„Manchmal stehen schon Leute da und warten darauf“, erzählt die Leiterin des Familienzentrums, Simone Halle-Bosch. Seit Mitte Dezember stehen zwei Schränke der Initiative „Foodsharing“ (englisch: Essen teilen) im Flur des Familienzentrums im zweiten Stock. Und der Bedarf sei da, so die Beobachtungen: „Die Nachfrage ist oft größer als das Angebot.“ Aber man freue sich sehr, dass die Lebensmittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, noch so gefragt seien.

„Manchmal habe ich Sorge, dass die Kapazität nicht reicht“, so Schäfer. Deshalb wäre es denkbar, dass noch ein weiterer Schrank im Familienzentrum aufgestellt werden könnte. Auch Simone Halle-Bosch hätte „keine Sorge“, das Angebot auf diese Weise auszubauen. „Ich würde dann tatsächlich einen weiteren Kühlschrank vorziehen, denn da ist dann doch noch vieles haltbarer.“

Schorndorfer Fairteiler vor Vandalismus geschützt

Wer kommt zum Fairteiler? „Es ist niemand, der mir so gänzlich fremd hier im Familienzentrum ist.“ Wie es Simone Halle-Bosch allerdings schon bei „Inbetriebnahme“ des Fairteilers vermutet hat, seien es meistens die Menschen, die „sowieso im Familienzentrum ein- und ausgehen“, die sich diese Lebensmittel mitnehmen. Sei es aus den Sprachkursen, die dort abgehalten werden, sei es aus dem Offenen Treff oder aus den Spielgruppen. „Keine Frage – wir sind froh, wenn keine Lebensmittel übrig bleiben, die wir dann doch wegschmeißen müssten. Aber es ist auffällig, dass die Menschen, für die es eigentlich nach dem Konzept von Foodsharing gedacht ist, selten bis gar nicht ins Familienzentrum kommen.“ Dirk Schäfer nickt und fügt hinzu: „Es bedeutet nach wie vor, eine Hemmschwelle zu überwinden.“

Und hier im Familienzentrum sei es noch mal schwieriger, weil man „einige Türen öffnen muss, um zum Fairteiler zu gelangen“. Andernorts würden die Schränke beispielsweise in einem Vorraum eines Gebäudes stehen, der leicht zugänglich ist. „Aber das Wichtigste für uns ist eigentlich, dass diese Lebensmittel unter die Leute kommen.“ Ein großer Vorteil für den Standort im Familienzentrum: Der Fairteiler ist vor Vandalismus geschützt. Schäfer: „Es gab schon Fälle, bei denen die Schränke beschädigt wurden.“ Beispiel: der abgebrannte Fairteiler-Schrank im Juni 2022 in Waiblingen-Hohenacker.

Der Nachteil für die Nutzer allerdings in Schorndorf: Der Fairteiler ist nur dann zugänglich, wenn das Familienzentrum geöffnet hat, also von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr. Wenn das Familienzentrum Ferien macht, dann sind auch die Schränke leer.

Wer „Foodsharer“ werden möchte, darf sich bei der Initiative melden

Erfreulich für die Lebensmittel sei, so berichtet Schäfer, dass die sogenannten Foodsharing-Teams in Schorndorf „nicht viel Ware ausräumen müssen“, sondern tatsächlich nur die Schränke ausputzen müssten, damit sie wieder aufgefüllt werden können. Was Dirk Schäfer außerdem heiter stimmt: Die „Foodsharer“ werden mehr. „Wir haben gut drei Anfragen pro Woche.“ Aber natürlich könne es nie genug Lebensmittelretter geben. Deshalb dürfe man sich jederzeit bei der Initiative melden, wenn man sich der „Foodsharing-Community“ anschließen möchte. Das Konzept der Fairteiler gibt es schon seit gut zehn Jahren und ist mittlerweile nicht nur in Deutschland an zahlreichen Standorten vertreten, sondern auch in Österreich und der Schweiz sowie in weiteren europäischen Ländern. Ziel der Initiative ist der nachhaltige Umgang mit Lebensmitteln.

Das Konzept soll Menschen, denen es finanziell nicht so gut geht, die eine Alternative zur Tafel suchen oder die von Armut betroffen sind, unterstützen. „Die Fairteiler sind gemeinnützig und sollen keinesfalls eine Konkurrenz zur Tafel sein. Jeder kann so viel nehmen, wie er verbrauchen kann. Und wer Essen übrig hat, wird kurzerhand zum Lebensmittelretter“, sagte Dirk Schäfer schon bei der offiziellen Einweihung des Schorndorfer Fairteilers im vergangenen Dezember. Derzeit laufen Gespräche, dass weitere Schränke in Weinstadt und Remshalden aufgestellt werden können.