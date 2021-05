Vier mit roter Farbe gefüllte Christbaumkugeln haben unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag gegen die Fassade des Gebäudes geworfen, in dem sich in der Gottlieb-Daimler-Straße der jüdisch-orientalische Laden „Beit Shalom“ befindet. Eigentümer des Wohn- und Geschäftshauses ist AfD-Stadtrat Franz Laslo. Er hat am Samstagvormittag Anzeige bei der Polizei erstattet, die die Ermittlungen aufgenommen hat und von einer politisch motivierten Straftat ausgeht. Der Sachschaden beläuft sich nach