Festakt zu 175 Jahren SG Schorndorf: Das Wohl der Kinder im Fokus

175 Jahre war die SG Schorndorf eigentlich schon 2021 alt. Nun holt der Verein die coronabedingt ausgefallene Feier mit einer Festwoche (hier lesen Sie mehr dazu) nach. Den Auftakt machte der Festakt am Freitagabend in der Künkelinhalle. Eine große Rolle spielten dabei insbesondere die Kinder. Oberbürgermeister Bernd Hornikel dankte der SG, dass sie Kinder und Jugendliche „aus ihren Buden herausholen ins Leben“.

Der in Schorndorf lebende ARD-Sportjournalist Michael Antwerpes führte als Moderator durch die Feier und erinnerte noch mal daran wie „Tante Corona“ der Jubiläumsfeier ein Jahr zuvor „einen Strich durch die Rechnung“ gemacht habe. Aber 175 oder 176, sinnierte Antwerpes, sei eigentlich egal. Wichtig sei, bei der SG handle es sich um einen „Riesenverein“.

Stolz auf den Sportpark Rems

Der Vereinsvorsitzende Dr. Matthias Römer sagte, die SG bewege seit 175 Jahren Schorndorf, und er konstatierte mit einem Schlenker auf die Vereinsgeschichte, sie werde dies auch noch in 175 Jahren tun. Seit der Fusion 1992 habe der Verein mit seinen 4000 Mitgliedern eine „tolle Entwicklung“ genommen. Stolz verwies er auf den Sportpark Rems und „was seit 20 Jahren daraus geworden ist“.

Dafür sei man allen dankbar, die dieses große Projekt nachhaltig unterstützten, Sponsoren, Stadtverwaltung mit Oberbürgermeister Bernd Hornikel und Gemeinderat. Und natürlich: die hauptamtlich angestellten und ehrenamtlich engagierten Mitglieder. Letztendlich stellten sie das Herz des Vereins dar, das ihn am Laufen halte.

Es gebe Menschen, zeigte sich der OB gut aufgelegt, die behaupteten, er sei kein Sportler. Aus diesem Grund habe er vor dieser „Challenge“, die ihn genau am 111. Tag im Amt erwartete, etwas Angst gehabt. Was ihn an Schorndorf am allermeisten beeindrucke, gestand er, sei das ehrenamtliche Engagement der Menschen, und wie es in der Stadt wirke.

Als herausragende Beispiele verwies das Stadtoberhaupt auf die Betreuung der 290 Flüchtlinge aus der Ukraine (an diesem Montag startet dazu ein Spendenlauf der SG) und den großen Nachholbedarf, nachdem wir in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren der Corona-Pandemie geradezu „bewegungsentwöhnt“ worden seien.

Gravierende Auswirkungen

Dadurch sei ein Schaden entstanden, der sich bei Kindern und Jugendlichen besonders gravierend auswirke. Hornikel verwies beispielhaft auf seine zwei Söhne. Sein „Kleiner“ sei in der ersten Klasse gewesen, als er in den Lockdown gekommen sei und danach keinen normalen Schulalltag erlebt habe. Der „Große“ habe die Zeit im Alter zwischen kurz vor 14 und 16 Jahren quasi im Kinderzimmer verbracht.

Gerade seiner Altersgruppe fehlten die Erlebnisse und Erfahrungen, die sonst gerade in dieser Altersgruppe gemacht würden. Deshalb sei er den Vereinen dankbar, die Kinder und Jugendliche „aus ihren Buden herausholen ins Leben“ und ihnen soziale Kontakte ermöglichten.

„Wir müssen sparen“, beschrieb Hornikel die gegenwärtige wirtschaftliche Situation Schorndorfs, deshalb müsse jeder einzelne Euro sinnvoll ausgegeben werden. Und es gebe nichts Sinnvolleres, als ihn „in die Kinder und in die Jugend zu stecken“.

Der „Hampelmann“ wird gelobt

Ein Projekt, dem an diesem Abend besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde, ist der „Hampelmann“ der SG. Es wurde in einer gemeinsamen Talkrunde von Projektleiter Rene Biler, Tim Schopf, dem Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt Kinder- und Jugendhilfe Rems-Murr, SG-Vorstandsmitglied Rainer Brechtken und dem Berliner Trainer und als „Physiopath“ auftretenden Frédéric Newnham vorgestellt.

Das Ziel des Projektes, das Anfang 2020 gestartet ist: in den Kindergärten einmal pro Woche eine Stunde Sportunterricht anzubieten, Bewegung als zentralen Baustein in den Kindergärten zu installieren und zum, im und durch Sport bereits Kindergartenkinder zu erziehen. Das veranlasste Frédéric Newnham, die SG als „Vorbild für Deutschland“ zu bewerten. Die 1800 Kinder und Jugendliche, die der Verein betreue, bewiesen dessen Erfolg bei seinem Ziel „Gesund aufwachsen vom Kleinkind bis ins hohe Alter“.

Mehr als 600 Kinder in mehr als 40 Gruppen

„Wir müssen dahin, wo die Kinder sind, die Bewegungsmangel haben“ erläuterte Rainer Brechtken die Arbeit des „Hampelmanns“ mit mehr als 600 Kindern in über 40 Kindergartengruppen. Dafür benötige man allerdings auch Mitarbeiter, „die sehr gut sind“.

Für Antwerpes wiederum war dies die Gelegenheit, den „Hampelmann“ mit dem Gütesiegel des Vereins „Bewegt euch“ auszuzeichnen. Das Projekt hat Antwerpes mit dem Schauspieler Jan Josef Liefers und der Tübinger Notärztin Lisa Federle gestarteten.

Premiere des "Hampelmann-Songs"

Mit welcher Begeisterung Kindergartenkinder miteinander Sport treiben, davon konnten sich die Festbesucher mit eigenen Augen überzeugen, als die Plüderhäuser Rockformation „Lochtobel“ gemeinsam mit einer Gruppe Hampelmann-Kids ihren „Hampelmann-Song“ als Welturaufführung präsentierte.

Weitere atemberaubende turnerische Höchstleistungen präsentierten die Zirkusakrobatik-Trainerin und Pädagogin Janina Bleile in den Tüchern und die „SG Turnteam und Showgruppe“ am Boden. Beide Nummern wurden mit stürmischem Beifall bedacht, ebenso ein 2020 unter Federführung von Lukas Breusch entstandener Jubiläums- und Imagefilm.

Als Überraschungsgast des Abends zeichnete der in Schorndorf geborene FC-Bayern-München-Torwart Sven Ulreich den Leiter der Fußballabteilung Jürgen Rösch mit dem SG-Ehrenamtspreis aus. Rösch sei ein „Macher und Schaffer“, so Ulreich, der über sein sportliches Engagement hinaus ehrenamtlich die Verantwortung für Buchhaltung, Finanzen und Steuerangelegenheiten des Vereins trage. Seine Glückwünsche dazu schickte sogar Ex-OB Matthias Klopfer als Videobotschaft über den Schurwald aus Esslingen.

Jubiläumswoche bis zum 26. Juni

Die SG Schorndorf feiert noch bis zum 26. Juni mit Aktionen und Veranstaltungen ihr Jubiläum mit einer Bewegungswoche. Zum Abschluss steigt am Sonntag, 26. Juni, ab 11 Uhr das Sportparkfest.