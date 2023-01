Feuer in Mehrfamilienhaus: Brandstiftung in Schorndorf? Was wir bisher wissen

Am Morgen nach dem Brand in der Schlichtener Straße in Schorndorf scheint nichts mehr auf den Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr hinzuweisen. Alle Fenster des Gebäudes, in dem am Donnerstagabend (26.01.) ein Feuer im Treppenhaus ausgebrochen war und auf die oberen Stockwerke übergegriffen hatte, sind gekippt. An der Eingangstür klebt ein blaues Polizeisiegel. Ein Klingelschild gibt es nicht. Die angekohlten Briefkästen sind erst sichtbar, als die Polizei das Siegel durchtrennt und den Vorraum des Treppenhauses betritt.

Die Fenster des Lokals „Soggahopf“ sind dunkel. Ob der Brand mit Besuchern des Lokals zusammenhängt, oder mit den Bewohnern, ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Katzen und Hunde ebenfalls gerettet

Nach ersten Angaben in der Nacht auf Freitag seien zwölf Personen verletzt worden, darunter eine Person schwer. Am Freitagvormittag hat die Polizei ihre Aussage korrigiert. Laut Polizeipressesprecher Rudolf Biehlmaier seien es zehn Personen, darunter eine Person, die im Krankenhaus behandelt werden musste, aber dann auch die Klinik wieder verlassen konnte. Ob es sich um Bewohner des Hauses handelt, ist ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen.

Außerdem seien auch mehrere Katzen und Hunde von den Einsatzkräften gerettet worden und wurden zur Betreuung ins Tierheim gebracht. Der Gebäudeschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf etwa 150.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Da derzeit Hinweise auf ein Brandstiftungsdelikt vorliegen, wird zur Klärung ein Brandsachverständiger hinzugezogen.