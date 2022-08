Feuer in Schorndorf am frühen Donnerstagmorgen (11.08.): Verdacht auf Brandstiftung

Am Donnerstagmorgen (11.8.) gegen 0.10 Uhr ist es in der Unteren Uferstrasse in Schorndorf zu einem Gebäudebrand gekommen. Aktuell steht der Verdacht auf Brandstiftung im Raum, das bestätigten die Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen sowie jene der Freiwilligen Feuerwehr Schorndorf am Donnerstagmorgen auf Nachfrage.

Die Bewohner konnten sich retten

Da es sich um einen Wohnungsgebäudebrand handelte, rückte die Feuerwehr nach ihrer Alarmierung mit acht Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften an. Beim Eintreffen der Helfer schlugen bereits Flammen aus dem Erdgeschoss und dem 1. Obergeschoss, alle Personen hatten sich aber bereits aus dem Haus retten können.

Mit zwei Löschtrupps und je einem Löschrohr bekämpften die Einsatzkräfte den Brand. Das habe auch zügig Wirkung gezeigt, so der Pressesprecher der Schorndorfer Frewilligen Feuerwehr Patrick Bellon. Allerdings hatten sich die anschließenden Nachlöscharbeiten schwierig gestaltet, weil es sich um relativ altes Gebäude handelte.

Um die letzten Glutnester löschen zu können, mussten etliche Zwischendecken und Wände geöffnet werden.