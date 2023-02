Feuerwehr-Gründerin aus Miedelsbach macht eine Ausbildung zur Notfallsanitäterin

Feuerwehr-Pionierin in Paraguay – gäbe es eine solche Plakette, Maria-Elena Dubberke könnte sie sich anheften: Vor fünf Jahren ist sie mit ihren Eltern von Miedelsbach nach Südamerika ausgewandert, kein Jahr später hat sie in der kleinen Gemeinde Carlos Pfannl in einer deutschen Kolonie in Paraguay eine Feuerwehr gegründet. Seit 2019 ist sie Kommandantin. Und obwohl „La Commandante“ mit den Kameradinnen und Kameraden dort noch immer eng verbunden und in regem Austausch ist, ja sogar alle paar Monate den Zwölf-Stunden-Flug auf sich nimmt, um nach dem Rechten zu schauen und neu erworbenes Wissen weiterzugeben, die 21-Jährige wird die Leitung der Feuerwehr abgeben. Zumindest so lange, bis sie die Ausbildung zur Notfallsanitäterin in Deutschland abgeschlossen hat. Die Entfernung ist einfach zu weit.

Da sie in dem südamerikanischen Land trotz deutschem Realschulabschluss beruflich nicht Fuß fassen konnte, ist Maria-Elena Dubberke vor einem Jahr nach Miedelsbach zurückgekehrt. Und sie hat einiges zurückgelassen: Obwohl sie damals, gerade mal 16 Jahre alt, nur in der Jugendfeuerwehr aktiv war, hat sie in ihrer neuen Heimat eine freiwillige Feuerwehr gegründet, die mittlerweile 50 Mitglieder zählt und landesweit einige Nachahmer gefunden hat.

Ziel: Als Notfallsanitäterin eine bezahlte Stelle im Bezirkskrankenhaus

Weil die Feuerwehr in Paraguay aber auch die Aufgaben übernehmen muss, für die hierzulande die Rettungsdienste DRK, DLRG, THW und die Bergwacht zuständig sind, hat Maria-Elena Dubberke schon vor zwei Jahren über ihre Kontakte nach Deutschland einen ausgemusterten Krankenwagen organisiert. Im Oktober 2022 hat sie beim Deutschen Roten Kreuz Rems-Murr ihre dreijährige, duale Ausbildung zur Notfallsanitäterin beginnen können, mit der sie irgendwann in Paraguay in einem Krankenhaus eine bezahlte Stelle finden will. Für den Blockunterricht muss sie im Moment nach Stuttgart fahren, ansonsten ist sie in der Rettungswache in Welzheim und im Schorndorfer Krankenhaus eingesetzt.

Aktiv ist sie jetzt natürlich auch wieder bei der Feuerwehr in Miedelsbach – bei Einsätzen wie dem Gartenhüttenbrand zwischen Miedelsbach und Buhlbronn vor zwei Wochen, aber auch im Leitungsteam der Jugendfeuerwehr. So viel Verantwortung wie in Paraguay lastet aber nicht auf ihr: „Hier bin ich nur Feuerwehrfrau.“ Das ist in Carlos Pfannl anders: Als sie über Weihnachten zehn Tage lang dort war, musste sie sechsmal zu Einsätzen ausrücken. Darunter war ein Ertrinkungsfall, Flächenbrände und einige Verkehrsunfälle. Mit vier Fahrzeugen ist die Feuerwehr, die im vergangenen Jahr insgesamt 116-mal ausgerückt ist, mittlerweile ausgestattet: mit zwei Löschfahrzeugen, einem Mannschaftstransport- und einem Rettungswagen.

Ist Maria-Elena Dubberke erst Notfallsanitäterin, wird sie auch medizinische Hilfe leisten dürfen. Ohne diese Ausbildung darf die Feuerwehr, die in Paraguay auch zu vielen Verkehrsunfällen gerufen wird und Erste Hilfe leisten muss, bei Verletzten nicht mal Zugänge für Infusionen legen. In den ersten Monaten ihrer Ausbildung hat sie schon eine Menge über die Anatomie, die Organe, das Atmungs- und Kreislaufsystem gelernt. „Wir haben auch schon intubiert“, berichtet die 21-Jährige.

Erleichtert, dass sie nach Deutschland zurückgekehrt ist, um eine Berufsausbildung zu machen, sind natürlich auch ihre Eltern in Paraguay: Der Papa ist bereits in Rente, ihre Mutter, die in der deutschen Kolonie in Paraguay aufgewachsen ist, verkauft dort selbst gemachte Marmelade und Liköre – und ist Präsidentin der von ihrer Tochter gegründeten Feuerwehr. Und der hat sogar schon Jost Rube, Ehrenkommandant der Schorndorfer Feuerwehr, im Mai 2022 einen Besuch abgestattet: „Er wollte sich’s mal anschauen“, erzählt Maria-Elena Dubberke und ist Rube auch dafür dankbar, dass er ihr damals, vor fünf Jahren, erklärt hat, wie die Pumpe am Löschfahrzeug funktioniert und regelmäßig Ersatzteile nach Paraguay schickt. Im Juli will Rube noch einmal nach Paraguay reisen.

Über die Brandschutzerziehung in der vierten Klasse, für die die Feuerwehr in die Miedelsbacher Grundschule gekommen ist, hat Maria-Elena Dubberke den Kontakt zur Feuerwehr übrigens gefunden. „Ich dachte mir, das schaue ich mir mal an – und dann bin ich nie mehr gegangen.“ Damals war sie zehn Jahre alt. Dass sie nicht die erste Feuerwehrfrau in der Familie ist, hat sie erst kürzlich erfahren: „Meine Oma war eine der ersten Feuerwehrfrauen in Miedelsbach.“

Info

Wer Maria-Elena Dubberke in ihrem Einsatz für die Feuerwehr in Paraguay unterstützen möchte, kann sich direkt bei ihr melden unter 01 78/8 41 75 87.