Feuerwehr: So marode ist die Schorndorfer Wache

Die großen Löschfahrzeuge streifen fast an der Decke der Fahrzeughalle, die Umkleiden, direkt daneben, sind nur von Spinden abgetrennt, die Sanitärräume der Schorndorfer Feuerwache sind noch aus den 1960er Jahre, museumsreif ist auch die Rutschstange vom ersten Stock ins Erdgeschoss, und die untere Wache, Baujahr 1922, ist schon so marode, dass die Decke mit einer Holzkonstruktion abgestützt werden muss und es für die Wände bereits ein Riss-Monitoring gibt. Keine Frage, die Feuerwehrkameraden sind froh, dass sich die CDU-Fraktion in der Dezembersitzung des Gemeinderats mit dem Antrag durchgesetzt hat, die Sanierung der Feuerwache vorzuziehen und die des Volkshochschul-Gebäudes auf 2026 zu schieben – daraus macht auch Kommandant Jürgen Bruckner überhaupt keinen Hehl. Und auch Klaus Konz, Fachbereichsleiter Gebäudemanagement, findet die Entscheidung richtig: Die Gebäude an der Künkelinstraße, sagt er bei einem Vororttermin, „sind von ihrer Grundstruktur den aktuellen Anforderungen nicht gewachsen“.

Machbarkeitsstudie: Sind Wohnungen auf der Feuerwache möglich?

Als die Feuerwache Anfang der 1960er Jahre – übrigens vom Schorndorfer Bauunternehmer Fritz Abele und von Architekt Wilhelm Dobler – gebaut wurde, waren Feuerwehrfahrzeuge nicht höher als 2,50 Meter. Da hat sich inzwischen einiges getan: Die Standardhöhe beträgt 3,30 Meter. Acht große Fahrzeuge stehen in der oberen Halle, drei in der unteren. Und ist die große Halle von ihrer Struktur noch so gut, dass sie im Grunde erhalten bleiben kann – die kleine Wache ist nicht mehr zu retten.

Aktuell ist eine Arbeitsgruppe der Stadtverwaltung damit beschäftigt, gemeinsam mit der Feuerwehr einen Masterplan zu erarbeiten. Im Sommer 2023 sollen die Ergebnisse dem Gemeinderat vorgestellt werden. Eine Machbarkeitsstudie soll außerdem zeigen, ob der Erhalt und eine eventuelle Aufstockung des Gebäudes möglich ist – von der Statik her, aber auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Ein zweigeschossiger Aufbau mit Mikroappartements, für die Fachbereichsleiter Konz in Schorndorf enormen Bedarf sieht, ist im Gespräch. Doch klar ist auch: Vor Sommer 2023 wird es von ihm keine verlässlichen Aussagen zum Investitionsvolumen geben.

Was dafür nicht mehr zur Diskussion steht, ist ein anderer Standort: Einen Neubau an anderer Stelle hat Bruckner von Anfang an für nicht sinnvoll gehalten. Durch die zentrale Lage hat der Großteil der Feuerwehrleute einen relativ kurzen Anfahrtsweg. Und auch die Strecken zu den Einsatzorten sind – wie am Donnerstagabend zum Brand in der Schlichtener Straße – in alle Richtungen möglichst kurz. Ziel ist, die Feuerwache am bestehenden Standort zu ergänzen und aufzuwerten. Was es obendrein braucht, ist ein Lager für den Katastrophenschutz: „Das gibt es in Schorndorf aktuell nicht“, sagt Bruckner.

Schorndorfer Feuerwehr: Die größte im Rems-Murr-Kreis

135 Feuerwehrmänner und -frauen zählt die Abteilung Stadt, inklusive Alterswehr. Die Gesamtwehr mit allen Teilorten kommt auf 350 Einsatzkräfte und 578 Mitglieder, zu denen auch Kinder-, Jugend und Alterswehr sowie der Spielmannszug gerechnet werden. Damit ist die Schorndorfer Feuerwehr die größte im Rems-Murr-Kreis. Für die Mitglieder ist die Feuerwache an der Künkelinstraße zentraler Schulungsort – und mehr: „Das ist das Herzstück der Feuerwehr Schorndorf und zweite Heimat für die Feuerwehrleute“, sagt Kommandant Bruckner und wirkt – trotz Sanierungsstau – bei einem Rundgang eigentlich gar nicht unzufrieden mit den räumlichen Gegebenheiten.

Nagelneue Schlauchwaschanlage für Schorndorf als zentralen Dienstleister

Der Bereitschaftsraum, die Büros, der große Saal und der Schulungsraum im oberen Stockwerk wurden vor Jahren – in Eigenleistung – renoviert. Die Ausstattung der Büros, lobt Bruckner, ist vergleichbar mit den Amtszimmern in den Rathäusern. Und auf eines ist der Kommandant besonders stolz: auf die neue Schlauchwaschanlage im Unterschoss der Feuerwache. Vor Weihnachten 2022 wurde sie eingebaut. Seitdem ist sie in regem Betrieb: Schließlich ist die Schorndorfer Feuerwehr zentraler Dienstleister für 13 Gemeinden und zwei Betriebe. Hier werden die Schläuche nach Einsätzen eingeweicht, gereinigt, im Schlauchturm aufgehängt und getrocknet. „Da sind wir zeitgemäß unterwegs“, sagt Kommandant Bruckner – und Fachbereichsleiter Konz ergänzt: „Sie entspricht den heutigen Arbeitsschutzbestimmungen.“

Zu 204 Einsätzen ist allein die Feuerwehrabteilung Stadt im vergangenen Jahr ausgerückt, die Gesamtwehr war sogar 230-mal im Einsatz – Tendenz steigend. Bemerkenswert ist dabei: Es handelt sich um ein reines Ehrenamt. Schorndorf hat keine Berufsfeuerwehr, wie es sie zum Beispiel in der Stadt Stuttgart gibt. Doch es unterstützen städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Feuerwehr im technischen Bereich und bei Verwaltungsaufgaben. Außerdem sind der Kommandant und sein Stellvertreter bei der Stadt angestellt.

Im Jahr 2021 hat die Sicherheitsberatungsfirma Luelf+ – beauftragt mit der Untersuchung der Schorndorfer Feuerwehr-Strukturen – dazu geraten, die Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit zu professionalisieren und Maßnahmen zu ergreifen, dieses spezielle Ehrenamt in der öffentlichen Wahrnehmung attraktiver erscheinen zu lassen. „Da sind wir ständig dran“, sagt Bruckner und freut sich, wenn er den Feuerwehrleuten auch endlich einen zeitgemäßen Arbeitsplatz bieten kann.