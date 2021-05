Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehrabteilung Stadt um 7.34 Uhr zu einem Wohnungsbrand in den Wieslaufweg in der Nordstadt gerufen. Anwohner meldeten Brandgeruch im Treppenhaus eines mehrgeschossigen Wohngebäudes sowie einen ausgelösten Rauchwarnmelder in einer Wohnung im Erdgeschoss.

Kein offenes Feuer

Da auf Klopfen und Klingeln niemand öffnete, verschaffte sich die Feuerwehr am Sonntagmorgen gewaltsam Zugang zur Wohnung und stellte fest, dass angebranntes Essen in der