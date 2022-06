In der Flüchtlingsunterkunft in der Wiesenstraße in Schorndorf hat es am Donnerstagabend, 23. Juni, einen Einsatz von Feuerwehr, DRK und Polizei gegeben. Laut Informationen der Polizei war der Grund eine gemeldete Rauchentwicklung. Die Sache stellte sich dann aber als ein kleiner Küchenbrand heraus, wohl wegen verbrannten Essens. Es gab keine Verletzten und auch keinen Sachschaden.