Feuerwehreinsatz: Matratzenbrand in Schorndorf-Schlichten

In der Schulwaldstraße in Schorndorf-Schlichten ist es am Mittwochabend gegen 19 Uhr zu dem Brand einer Matratze in einem Wohnhaus gekommen. Die Feuerwehr Schorndorf war mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften im Einsatz, berichtete Pressesprecher Patrick Bellon auf Nachfrage.

Als die Feuerwehr vor Ort ankam, hatten die Bewohner des Hauses die Matratze aber bereits gelöscht. Die Einsatzkräfte belüfteten schließlich noch die Räume und kontrollierten den Brandort.

Verletzte gab es nach Aussage der Polizei nicht. Die Durchgangsstraße in Schorndorf-Schlichten war während der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt.