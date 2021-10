Das Feuerwehrhaus platzt aus allen Nähten, eng an eng stehen die Fahrzeuge, da muss rangiert werden, da stapeln sich die Ausrüstungen. Die Umkleidesituation ist alles andere als komfortabel, die Sanitäranlagen veraltet. Das weiß Kommandant Jürgen Bruckner schon längst, und das hat jetzt außerdem das Gutachten der Firma Luelf+ ergeben. Dies wurde für die Ausarbeitung eines neuen Feuerwehrbedarfsplanes in Auftrag gegeben, über den am Donnerstag im Gemeinderat entschieden wird.

1962