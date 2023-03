Flucht aus Ukraine nach Schorndorf: Warum Luda wieder nach Odessa zurückkehrt

Was genau sie in Odessa erwartet, weiß Lyudmila Efremova, genannt Luda, genauso wenig wie sie absehen kann, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickelt. In den vergangenen zehn Monaten, die sie in Schorndorf verbracht hat und sich in der Kinder-, Jugend- und Flüchtlingsarbeit der freikirchlichen SV Schorndorf engagiert hat, war sie ständig in Kontakt mit ihrem Mann – und hat aus der Ferne mitbekommen, dass ihre Heimatstadt mehrfach angegriffen wurde, Raketenalarme dort längst zum Alltag gehören und der Strom wochenlang ausfiel, nachdem ein Umspannwerk von russischen Streitkräften beschossen wurde.

Im Vergleich zu anderen Orten, sagt Luda, sei die Hafenstadt am Schwarzen Meer bisher dennoch glimpflich davongekommen. Und doch sind viele ihrer Freunde und Familienmitglieder geflohen und mittlerweile über die ganze Welt verteilt.

Es wäre sicherer, hierzubleiben

Auch Luda hat die vergangenen Monate bei einer Gastfamilie im Schorndorfer Norden verbracht – auf Drängen ihres Mannes: Nachdem der Krieg in der Ukraine immer näher rückte, Sirenen und erste Explosionen zu hören waren, hat er sie zur Flucht überredet. Doch jetzt ist es für die 25-Jährige an der Zeit, zurückzukehren. Und obwohl Angst mitschwingt und sie sich bewusst ist, dass es weniger gefährlich wäre, wenn sie hierbleiben würde: Sie fühlt sich von ihrem Glauben an Gott geleitet und spürt den Auftrag, „zurückzugehen, um Menschen zu dienen, die Hilfe brauchen“, übersetzt Julia Rosin, Jugendpastorin in der SV mit ukrainischen Wurzeln, und sagt: „Sie wusste, dass sie nur für eine Zeit hier sein wird.“

Großes kreatives Talent

Am 19. April 2022 ist sie angekommen. Weil ihre Schwiegermutter bereits hier war, ist sie nach einer langen Reise in Schorndorf gelandet. „Es waren erfüllte, gefüllte Monate“, sagt Luda, die sich nicht nur in der Kinder- und Jugendarbeit der SV engagiert und mit ihrem Talent für Kinderschminken und Luftballon-Figuren begeistert hat, sondern die Zeit auch genutzt hat, um Deutsch zu lernen. Aus der Ferne hat sie intensiv für die von ihrem Mann gegründete Wohltätigkeitsorganisation „A step closer“ gearbeitet, die Kindern und Jugendlichen mit den verschiedensten Programmen und Erwachsenen mit Schulungen, mit psychischer und seelsorgerischer Unterstützung Hoffnung in der schwierigen Zeit geben will.

Mit Erfolg: Sie erzählt von Jugendlichen, die gleich zu Beginn des Krieges aus schwer umkämpften Städten wie Cherson oder Mariupol nach Odessa gekommen seien, nicht sprachen und sich jetzt doch öffnen könnten und lebendiger geworden seien. „Es ist, als ob sie neue Lebenslust bekommen hätten“, weiß Luda aus Gesprächen mit ihrem Mann, der dank eines Bunkers einigermaßen in Sicherheit ist.

Was sie erwartet? „Mein Mann.“

Mittlerweile ist Luda nach Odessa zurückgekehrt, mit S-Bahn, Bus und Zug. 49 Stunden sollte die Fahrt planmäßig dauern. Was sie dort erwartet? „Mein Mann“, sagt Luda und ist sich bewusst, dass es wesentlich sicherer wäre, in Schorndorf zu bleiben. Doch sie hält sich an ihren Glauben, der ihr hilft, nicht die Hoffnung zu verlieren. „Das ist meine Aufgabe“, sagt die 25-Jährige am Tag vor ihrer Abreise und kann sich vorstellen, eines Tages als Touristin wieder nach Schorndorf zurückzukehren – vielleicht zur Musicalwoche, die die SV für die Herbstferien plant. Im vergangenen Jahr hat sie das Projekt bereits mit ihrer Kreativität unterstützt. Das hat bei Pastorin Julia Rosin großen Eindruck hinterlassen, wie überhaupt Ludas ganze Geschichte: „Sie ist ein Vorbild und gibt Hoffnung in einer Welt, in der es Krieg gibt.“

Infos zur Wohltätigkeitsorganisation

Weitere Informationen zur Wohltätigkeitsorganisation: „A step closer“ in Odessa gibt es auf Facebook und Instagram unter fond.krok. Wer die Arbeit der Organisation finanziell unterstützen möchte, kann dies über ein Spendenkonto bei der JSC CB Privatbank tun: Empfänger: CCF „A STEP CLOSER“, IBAN: UA943052990000026001044913649, BIC: PBANUA2X.