Flucht aus Ukraine: Wie eine Rechtsanwältin in Schorndorf neu anfangen muss

Olena Rutkovska konnte fliehen, aber der Krieg in ihrer ukrainischen Heimat bleibt auch in Schorndorf ein ständiger Begleiter. Auf dem Smartphone hat sie eine App, die ihr laut anzeigt, wann immer in Kiew die Sirenen bei einem Luftalarm heulen. „Morgens, nachts, egal um welche Uhrzeit“, sagt sie. „Auch heute gab es schon einen Alarm.“

Kurz nach dem russischen Angriff flüchtete sie mit Tausenden anderer aus Kiew. Über München erreichte sie dann am 18. März Schorndorf und kam zunächst für zwei Wochen bei Elena Abramian unter. Ebenfalls aus der Ukraine, lebt sie seit Jahren in Deutschland, hat in Ludwigsburg studiert und ist nun Mitarbeiterin des Kulturforums.

Geboren in Russland: Da ist ein Mädel nach irgendwo unterwegs

Die beiden haben sich vorher nicht gekannt. Aber Olenas Vater und Elenas Mutter, die in der umkämpften Region Donesk leben, sind miteinander befreundet. Elena bekam also einen Anruf von ihrer Mutter: „Da ist ein Mädel nach irgendwo unterwegs. Sie braucht Hilfe. Mach irgendwas!“ So endete die Flucht im Remstal. „Ich bin Elena sehr dankbar, dass sie mich nach Schorndorf geholt hat“, freut sich Olena.

Als Erstes hat sie Sprachkurse belegt und auf dem Level A2 mit "Sehr gut" bestanden. Aber unser Gespräch findet überwiegend auf Russisch statt, der Verkehrssprache im Donbass. Olenas Mutter war russisch, ihr Vater aus der Ukraine. Geboren wurde Olena Rutkovska im russischen Ruza, in der Nähe von Moskau. Sie war drei Jahre alt, als ihre Mutter starb, und wuchs dann bei ihren Großeltern väterlicherseits in Donezk auf. Sie studierte Jura und arbeitete seit 2015 als Anwältin für Zivilrecht in Kiew.

Elena übersetzt, dabei erinnert sie sich, wie Olena hier angekommen ist. „Sie hatte ein kleines Täschchen mit ihren Sachen und eine sehr große Tasche für ihren weißen Kater Ramintschik. Der ist 15 Jahre alt und sein Name ist die Koseform von „Ramin“, ein früherer Freund Olenas, von dem sie die Katze geschenkt bekommen hatte. Inzwischen leben die beiden bei einer, Olena sagt dankbar „so gutherzigen“ Schorndorfer Künstlerin, die noch Platz in ihrer Wohnung im Arnoldareal hatte. Über sie und Elena hat die Anwältin inzwischen viel über Kunst erfahren und konnte Kontakte knüpfen. Freundschaften entstanden auch mit anderen ukrainischen Flüchtlingen, die sie in der Sprachschule kennengelernt hat. Auch im Zentrum für Internationale Begegnungen hat sie deutsche Freunde gefunden, die sich ehrenamtlich um die Flüchtlinge gekümmert haben.

Leidenschaft für Salsa: „Das ist etwas für die Seele“

Sie genießt das und fühlt sich wohl in Schorndorf. „Alle sind sehr freundlich und hilfsbereit“, sagt sie. „Ich mag Deutschland und es macht voll viel Spaß, die deutsche Sprache zu lernen. Als ich hierherkam, konnte ich kein Wort Deutsch außer ‘ja’, ‘nein’ und ‘danke’“ Sie gibt zu, dass sie noch Probleme damit habe; und mit der dann anstehenden Jobsuche. „Meine Ausbildung wird hier nicht anerkannt, daher muss ich nun neu anfangen.“ Deshalb besucht sie auch gerade einen Kurs zur Eingliederung ins Berufsleben. Vermittelt durch das ZiB erhielt sie auch Gelegenheit, kostenlos Sport zu treiben, Fitness und Gymnastik. „Und dann besuche ich noch einen Tanzkurs für Salsa, den bezahle ich selber“, erklärt sie. „Ich habe vorher schon lange in der Ukraine getanzt. Das ist etwas für die Seele.“

„Alle haben Angst vor dem 24. Februar“

Möchte sie wieder zurück, wenn der Krieg vorbei sein sollte? „Eine schwierige Frage“, meint sie nachdenklich. „Man weiß nicht, wie lange der Krieg noch dauert. Aktuell möchte ich nicht zurück. Aus Angst.“ Und weiter bekennt sie: „Ich bin Deutschland sehr, sehr dankbar, hier in Sicherheit zu sein. „Deswegen möchte ich auch gerne etwas zurückgeben, durch meine Arbeit. Ob ich dann wieder nach Hause in die Ukraine gehe, wird sich zeigen.“ Und Präsident Selenskyj? „Alle schätzen, dass er geblieben ist und Land und Leute nicht verlassen hat. Er genießt große Beliebtheit. Die Menschen unterstützen ihn.“ „Alle hoffen, dass der Krieg schnell zu Ende geht. Aber es gibt immer dieses ‘Aber’.“ Besonders jetzt, wenn sich der Kriegsbeginn jährt. „Alle meine Kollegen und Freunde haben Angst vor dem 24. Februar!“