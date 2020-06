In der Erfinderwerkstatt können Kinder und Erwachsene an Hörern der Geschichte von Gottlieb Daimler lauschen, und am Tauchbecken lässt sich testen, welche Gegenstände schwimmen. Die Forscherfabrik kommt vor allem wegen der vielen Mitmach- und Ausprobierstationen an. Doch in Sachen Coronavirus sind Science-Center besonders deshalb eine Herausforderung. Trotz Virus eröffnet die Forscherfabrik für Besucherinnen und Besucher am Donnerstag, 4. Juni. Unter anderem die Hebel und Griffe werden