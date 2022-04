Können Haushaltsgegenstände miteinander kommunizieren? Wie kann ich schlaue Maschinen nutzen und dabei mehr Freizeit bekommen? Diesen Fragen können ab sofort Kinder in der Forscherfabrik auf den Grund gehen. Dort wurde am Dienstag unter dem Namen „Rette die Freizeit“ der erste Bereich der Ausstellung eröffnet, der sich voll und ganz mit digitalen Themen auseinandersetzt. Zur Einweihung war unter anderem die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut in Schorndorf