Frühlingserwachen in Schorndorf: 12-Jähriger freut sich über Hauptgewinn

Es hätte schlimmer kommen können. Aber nach einem feucht-kühl verhangenen Vormittag lockte ein immer mal wieder blauer Himmel mit weißen Wolken und Sonnendurchbruch doch viele Besucher in Schorndorfs Innenstadt zum „Frühlingserwachen.“

Beim verkaufsoffenen Sonntag (26.03.) hatten viele Geschäfte geöffnet, die auch mit Sonderangeboten lockten. Viele Firmen und Institutionen hatten Info-Stände aufgebaut, so dass es in der Johann-Philipp-Palm-Straße am frühen Nachmittag recht eng wurde. Genauso wie vor den Ständen des sizilianisch-französischen Markts, wo dann doch noch zufriedene Gesichter der Anbieter zu sehen waren.

Venezianische Maskenträgerinnen verteilen Glückslose

Es gab nach dem Motto „Rund ums Rad“ wieder Oldtimer der Feuerwehr und formschöne Superschlitten wie einen Porsche Carrera und schnittige Daimler auf dem Oberen Marktplatz zu bestaunen. Auch kulinarisch war für alles gesorgt. Die Höllgasse mit ihren Leckerei-Stationen war namensgetreu höllisch gut besucht.

Dazwischen schwebten in überirdisch schönen Kostümen venezianische Maskenträgerinnen durch das dann doch nicht von Hochwasser bedrohte Schorndorf. In grünen Körbchen der Hoffnung boten sie graziös als verführerisch-geheimnisvolle Glücksgöttinnen Lose an. Jedes vierte gewann. Mal wieder nicht das vom Berichterstatter. „Leider kein Gewinn“ hieß es die Enttäuschung tröstend auf dem ausgerollt roten Papierchen.

Ein Fahrrad für den strahlenden Eltion

Aber das Los Nummer 193 des zwölfjährigen Eltion war ein Treffer. Der Hauptgewinn! Schon um 12.45 Uhr. Ein Fahrrad im Wert von 500 Euro. Und hat man je einen strahlenderen Gewinner gesehen? Da hat es dann doch einmal den Richtigen getroffen. „Ich habe ein gelbes Los aufgewickelt und da stand eine Zahl“, erzählt er strahlend, das schwarze Rad in den Händen. „So’n Glück. Weil ich so ein Fahrrad brauche!“, sagt der Schüler der Gottlieb-Daimler-Realschule, der mit zwei Jahren aus dem Kosovo nach Schorndorf kam.

Eine neue Idee und ein wirklich sehr lustiges Highlight des diesjährigen „Frühlingserwachens“ war der Grillwettbewerb für Kinder vor dem Marktbrunnen. Organisiert und gesponsert von Grillworld Schorndorf für Kids von acht bis 14 Jahren. Und das hat allen Teilnehmern und Zuschauern richtig Spaß gemacht!

In zwei Staffeln sollten je acht „Youngsters“ auf einem Grill einen Burger zubereiten. Zutaten: Fleischpad, Käsescheiben, Speck, Zwiebel, Tomate, Gewürze, Soßen, Salatblätter und saure Gurken. Und da standen sie dann am heißen Grill, ratlos, überfordert, seelenruhig und pfiffig, und wurden gecoacht, mit guten Ratschlägen vom Rand her überschüttet, von Mama, Papa und Opa. Die daneben standen, aber nicht Hand anlegen durften. Alle fieberten mit. Eine grandiose Familien-Show! Klasse Koch-Theater!

„Leni, lass no bissle zu ond leg den Käs drauf!“

Melina wird von ihrer griechischen Mama beraten. „Speck, Mama, wie lange?“ - „Ach, bisschen kross geht schon!“ Und dann genaue Anweisungen, wie die Gürkchen zu schneiden sind. „Leni“, ruft ihr Opa zwei Grillgeräte daneben, „lass’ no bissle zu ond leg den Käs drauf!“ Nach und nach werden die Koch-Kunstwerke an den Jury-Tisch geliefert, wo sich auch Oberbürgermeister Hornikel durch die Burger-Berge essen muss. Eng sei die Entscheidung ausgefallen, sagt er dann. „Alle gut.“ Siegerin war dann aber die zehnjährige Leo mit 33 Punkten. Nach ihrem Erfolgsgeheimnis gefragt, sagt sie ohne Zögern: „Ich hab’ das Fleisch knusprig gemacht.“

Lars Scheel, Chef des Eigenbetriebs Tourismus und Citymanagement, zeigt sich erleichtert: „Die Leute hatten Spaß. Wir haben versucht, es etwas anders zu machen, interaktiver zu werden. Ich mag das ‘Frühlingserwachen’. Es ist ein schöner Auftakt für die Saison.“

Und auch der Einzelhandel zeigt sich zufrieden. Roland Veil - von Betten-Veil - berichtet, dass ein interessiertes Publikum in sein Geschäft kam, auch Gäste von außerhalb. Und darum geht’s ja auch: Schorndorf als attraktiver Standort. Das Geheimnis? „Knusprig gebraten.“