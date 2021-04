„Hey Hübsche“, oder „Komm doch mal rüber“ – solche Sprüche gegenüber Frauen betrachtet mancher Mann als Kompliment. Frauen hingegen fühlen sich von dieser Art der Anmache in den allermeisten Fällen belästigt, und die genannten Beispiele sind vergleichsweise harmlos. „Catcalling“ ist englisch und heißt wörtlich übersetzt so viel wie Katzen-Rufen. Es bezeichnet sexuell anzügliches Verhalten, meist gegenüber Frauen, auf offener Straße. Die Gruppe „Catcalls of Schorndorf“ will auf diese