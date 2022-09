Freiwillige Feuerwehr Schorndorf: Kommandant richtet Appell an OB Hornikel

Dass sich Feuerwehreinsätze nicht planen lassen, zeigte sich am vergangenen Samstag bereits 15 Minuten nach Beginn der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schorndorf. Während Kommandant Jürgen Bruckner gerade die Einsatzstatistik der vergangenen Jahre vorstellte, schallten die Alarmtöne zahlreicher Funkmeldeempfänger durch die Bronnbachhalle in Weiler. Der Löschzug der Abteilung Stadt wurde zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Schorndorfer Altstadt alarmiert. Für die Fahrzeugbesatzungen hieß es also raus aus der schicken Ausgehuniform und rein in die Einsatzkleidung. Der Alarm stellte sich glücklicherweise rasch als Fehlalarm heraus.

45 Menschen aus teils lebensbedrohlichen Situationen gerettet

Während sich die anwesenden Ehrengäste aus Politik, Verwaltung und von anderen Blaulichtorganisationen beeindruckt von der Schnelligkeit der Einsatzkräfte zeigten, war dieser Alarm Routine für die Ehrenamtlichen. Im Berichtszeitraum vom 1. November 2020 bis 23. September 2022 wurden sie 394-mal für die Schorndorfer Bürgerinnen und Bürger alarmiert. Dabei konnten 45 Menschen aus teils lebensbedrohlichen Lagen gerettet werden, für acht Menschen kam leider jede Hilfe zu spät.

Mit aktuell 581 Mitgliedern ist die Schorndorfer Feuerwehr die personalstärkste Wehr im Rems-Murr-Kreis. Die Feuerwehr setzt sich aus 350 Frauen und Männern in den acht Einsatzabteilungen, 130 Kindern und Jugendlichen in der Kinder- und Jugendfeuerwehr, 90 Frauen und Männern in den Altersabteilungen sowie elf Spielleuten in den Spielmannszügen zusammen.

Dringender Sanierungsbedarf bei den Gebäuden in der Kernstadt

In seinem Ausblick auf die kommenden Jahre konzentrierte sich Kommandant Jürgen Bruckner vor allem auf den Zustand des Feuerwehr-Standortes in der Kernstadt. Das Gebäude Künkelinstraße 7 sei in einem desolaten Zustand und musste bereits nach einer statischen Untersuchung notdürftig abgestützt werden. Das Gebäude in der Künkelinstraße 9 sei währenddessen aus allen Nähten geplatzt und müsse dringend erweitert und saniert werden. „Wir müssen mit diesem Projekt zügig vorankommen“, appellierte der Feuerwehrkommandant an Oberbürgermeister Bernd Hornikel.

Dieser sagte in seinem Grußwort seine Unterstützung zu. „Mir ist es als Oberbürgermeister sehr wichtig, dass die Feuerwehr so ausgebildet und aufgestellt ist, dass der Dienst an der Bevölkerung bestmöglich ausgeführt werden kann. Trotz angespannter Haushaltslage konnten in den vergangenen Jahren zahlreiche Verbesserungen an der Ausstattung der Feuerwehr erreicht werden“, sagte der Oberbürgermeister in seinem Grußwort. „Seien Sie versichert, dass Ihre vorbildliche Arbeit volle Anerkennung bei mir, der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat findet.“

Zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitglieder

Diese Anerkennung zeigte sich bereits kurze Zeit später: Gemeinsam mit Kommandant Jürgen Bruckner, seinem Stellvertreter Andreas Bihlmaier - der mit 92 Prozent der Stimmen für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt wurde - sowie Kreisbrandmeister René Wauro konnte Hornikel zahlreiche Kameradinnen und Kameraden in einem regelrechten Ehrungsmarathon für ihr 15-, 25- und 40-jähriges Engagement ehren.

Ehrung für 15 Jahre Dienstzeit: Achim Auwärter, Benjamin Falkenstein, Janis Fehr, David Fischer, Heiko Herzog, Thorsten Ihling, Tobias Grundey, Joachim Schif, Sven Hees, Jens Junge, Moritz Lex, Sascha Mang, André Maucher, Mona Grundey, Peter Morbitzer, Oliver Sickinger, Patrick Strobel, Colin Virani, Björn Weese, Philipp Weißert, Simeon Weißert, Pascal Zelfl.

Ehrung für 25 Jahre Dienstzeit: Eckhart Bareiß, Carsten Fezer, Alexander Kopp, Thilo Krauss, Uwe Krauss, Monika Kromer-Ferchenbauer, Manuel Mößner, Gunter Pfeil, Jörg Püschl, Jochen Rapp, Jochen Schimmack, Michael Steindorf, Tobias Wüst

Ehrung für 40 Jahre Dienstzeit: Hermann Beutel, Jürgen Bihlmaier, Jürgen Bruckner, Jürgen Dispan, Michael Hutzl, Gerd Kurz, Andreas Kuttelwascher, Thomas Schaal, Karl-Heinz Weiss

Aufgrund der Teilnahme an den erforderlichen Lehrgängen und der Erfüllung der geforderten Mindestdienstzeit wurden Marcel Schulze und Peter Bord zum Brandmeister sowie Jochen Niemann, Gunter Pfeil und Sven Lülfing zum Oberbrandmeister befördert.

Als Highlight des Abends wurde der sichtlich gerührte Kommandant außer Dienst, Jost Rube, für sein außerordentliches ehrenamtliches Engagement unter Standing Ovations zum Ehrenkommandanten ernannt. Dem noch nicht genug, wurde er vom Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands Markus Kramer mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber ausgezeichnet.

Ehemaliger Erster Bürgermeister Edgar Hemmerich sowie Ortsvorsteherin Sandra Sachse (Schornbach) und Ortsvorsteher Siegbert Doring (Oberberken) wurden für ihre Verdienste um das Schorndorfer Feuerwehrwesen mit der Ehrennadel in Bronze des Kreisfeuerwehrverbands Rems-Murr ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen in Bronze des Kreisverbands erhielt Abteilungskommandant Jochen Niemann aus Oberberken.