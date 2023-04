Fußgängerzone in Schorndorf: Die Geschichte von Straßenmusiker Dani

Haben Sie sich schon mal gefragt, woher die melodischen Klänge in der Innenstadt von Schorndorf hallen, wenn Sie durch die Fußgängerzone spazieren? Verantwortlich dafür ist Dani. Der Straßenmusiker sitzt dienstags und samstags in der Johann-Philipp-Palm-Straße und spielt auf einem außergewöhnlichen, runden Blechklanginstrument, das man nicht alle Tage sieht: die Handpan.

Handpan: Außergewöhnliches Instrument mit Form eines Ufos

Mit seinem Hund Orson an der Leine und zwei Taschen läuft Dani Richtung Marktplatz. In der runden Stofftasche befindet sich das Instrument, das vielen Passanten möglicherweise schon durch seine Ufo-Form aufgefallen ist. Das Instrument hat Dani eher zufällig entdeckt. Drei Jahre war er obdachlos, heute lebt er in Berglen. In mehreren Städten habe er „geschnorrt“, erzählt er. Online habe er ein Video gesehen, in dem eine Handpan gespielt wurde. So kam es, dass er sich eine besorgte und seitdem als Straßenmusiker unterwegs ist. „Ich wollte etwas Sinnvolles tun“, sagt Dani. Mit der Handpan ist er regelmäßig in Schorndorf, Winnenden und Backnang, ab und zu auch in Waiblingen und Schwäbisch Gmünd unterwegs. In Schorndorf fühle er sich wohl, es sei die passende Stadt, weil „hier Straßenkünstler akzeptiert werden“.

Dennoch gibt es einige Regeln in der Stadt, die Straßenmusiker beachten müssen. So muss alle dreißig Minuten der Standort gewechselt werden. Der neue Standort muss mindestens 150 Meter vom vorherigen entfernt sein. „Ich muss immer daran denken, dass ich mich weiterbewegen muss“, sagt Dani. Trotzdem verstehe er die Regelung: „Manche beherrschen die Instrumente nicht und keiner will die gleiche Melodie sechs Stunden in Dauerschleife hören.“ Außerdem darf während Markttagen nicht auf dem Marktplatz musiziert werden. Das gilt auch für Dani, der Orson immer mit dabeihat: „Wenn man in der Nähe des Marktes sitzt, wird man verjagt, auch ohne Hund.“

Als Dani auf der Handpan loslegt, bleiben einige Menschen stehen und beobachten interessiert das Geschehen: Mit seinen Fingerspitzen und dem Daumen erzeugt er beruhigende Töne, indem er auf die Vertiefungen des schalenförmigen Instruments klopft. Auch etwas Kleingeld landet in Danis Tasche: Edelgard Thorun kommt regelmäßig vorbei. „Hier hast du mein Kleingeld, bevor ich zur Bank gehe“, sagt sie zu Dani. Sie wolle nicht nur den Straßenmusiker, sondern auch seinen Hund Orson unterstützen: „Ich hatte schon immer alte Katzen aus dem Tierheim. Die Tiere sind ja auch so etwas wie Kinder und ein bisschen Geld für Tierfreunde habe ich immer übrig“, erklärt Edelgard Thorun.

Auf der Straße in Schorndorf: Nicht nur Geld, sondern auch negative Kommentare

Als Mensch, der viele Stunden des Tages auf der Straße verbringt, bekommt er nicht nur Geld, sondern auch negative Kommentare: „Geh arbeiten, du faule Sau!“, waren schon mal die Worte eines Passanten. „Manche sind aber auch einfach interessiert, warum ich da sitze und nicht arbeite“, sagt Dani. Außerdem habe es schon einige Momente auf der Straße gegeben, die ihn bewegt haben. So konnte er schon durch Unterhaltungen heikle Situationen entschärfen.

Nach der Obdachlosigkeit ist Dani, der aus Hamburg kommt, in Berglen gelandet. Dort wohnt er mit seiner Partnerin, deren Hund und Hund Orson in einer Wohnung ohne Heizung. Die Vermieterin verlange zu hohe Nebenkosten. „Wir können das Geld nicht aufbringen“, sagt Dani, der auf der Suche nach einer neuen Bleibe ist. Zukünftig möchte er einen Account auf der Plattform Patreon eröffnen. Mit Hilfe der Plattform können Interessierte dann seine Musik durch Spenden unterstützen. „Ich möchte auch mehr Leute als Straßenmusiker gewinnen. Im Vergleich zu anderen Ländern ist die Situation für Straßenkünstler in Deutschland noch ausbaufähig“, sagt Dani.