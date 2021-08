Anlässlich des 50. Todestages Reinhold Maiers, der am 19. August 1971 in Schorndorf beigesetzt wurde, fand am Donnerstagnachmittag auf dem Alten Friedhof in Schorndorf eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung statt. Dabei würdigten die Redner im Beisein seines Enkels Christoph und des Urenkels Simon Maier den ersten Ministerpräsidenten Baden-Württembergs für sein Lebenswerk und sein Prinzip der „Graswurzeldemokratie“.

Reinhold Maier, der am 16. Oktober 1889 in Schorndorf zur Welt kam,