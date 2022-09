Geflüchtete in der Tannbachhalle: So helfen sich Schule und der TSV Miedelsbach

Wo sonst Kinder turnen und Sportler des TSV Miedelsbach unter anderem Volleyball und Tischtennis spielen, stehen mobile Trennwände und Feldbetten für 54 Geflüchtete bereit. 18 Abteile mit je drei Betten wurden geschaffen. Am Dienstag werden die ersten Geflüchteten in der Tannbachhalle in Miedelsbach erwartet. Wie viele Menschen in der Halle ankommen werden, aus welchen Ländern sie geflüchtet sind, was sie erlebt haben: All das weiß heute noch keiner im Ort. Am Donnerstag, 15. September, hatte Oberbürgermeister Bernd Hornikel öffentlich bekanntgegeben, dass die Tannbachhalle ebenso wie die Festhalle in Haubersbronn für die Flüchtlinge gebraucht wird. Kurz darauf begannen die Vorbereitungsarbeiten – ab 19. September ruhte der Sport. Viele Veranstaltungen, die nach der Corona-Pandemie endlich wieder stattfinden sollten, standen plötzlich auf der Kippe. Und die Schule, der Sportverein und der Kindergarten hatten ein Problem.

„Die Halle fehlt in jeder Hinsicht“, konstatiert der Miedelsbacher Ortsvorsteher Thomas Rösch. An diesem Wochenende hätte eigentlich das Apfelfest der Grundschule in der Tannbachhalle gefeiert werden sollen – jetzt findet es in der Kelter statt. Doch nicht alle Veranstaltungen sind so einfach zu verlegen. Der gut besuchte Seniorennachmittag im November zum Beispiel kann laut Rösch in der Kelter nicht gefeiert werden, weil der Platz für die vielen Senioren nicht reicht. Beschwert hat sich wegen der Interimsnutzung noch niemand bei ihm. Auch wenn die Situation für die Miedelsbacher bedauerlich sei: „Das Menschliche“, ist er überzeugt, „steht im Vordergrund.“

Die Hallenbühne dient als Interimslager

Als Hauptnutzer der Halle ist der TSV Miedelsbach vom Ausfall der Tannbachhalle besonders betroffen. „Von Montag bis Freitag ist die Halle von 15 bis 22 Uhr von uns belegt“, sagt TSV-Vorsitzender Philipp Rösch. Wenn die Halle am Wochenende nicht belegt ist, trainieren darin auch noch die Einradfahrer. Ein bisschen ärgerlich findet es der TSV-Chef, dass der Verein sehr kurzfristig informiert worden war. Am Donnerstagabend sei ihm per Mail mitgeteilt worden, dass die Halle gesperrt wird und sie die Sportgeräte bis Montag ausräumen sollten. „Es ist schwierig, dass wir als Hauptnutzer die Sache so spät erfahren haben“, moniert Philipp Rösch. Schließlich seien sie alle Ehrenamtliche. Inzwischen lagern die Sportgeräte, die vom Verein aktuell noch gebraucht werden, auf der Bühne der Halle, große Teile wie Barren und Reckstangen wurden mit Hilfe der Zentralen Dienste zum alten Bauhof geschafft.

Die Vereine helfen sich gegenseitig

Und auch für den Vereinssport hat Philipp Rösch Lösungen gefunden – die anderen Vereine und Institutionen halfen zusammen: Das Kinderturnen findet nun im Paulus-Haus der katholischen Kirchengemeinde statt, die Volleyballer und die Freizeitsportgruppe Fit-Männer trainieren in der Bronnbachhalle in Weiler, Tischtennis wird in der Lauswiesenhalle in Haubersbronn gespielt, Badminton in der Karl-Wahl-Halle, und die Jungen gehen zum Geräteturnen in die Johann-Philipp-Palm-Halle. „Zum Glück waren die anderen Vereine bereit, uns aufzunehmen“, sagt Philipp Rösch erleichtert.

Fünf Monate lang war bekanntlich die Brühlhalle in Schornbach zur Flüchtlingsunterbringung genutzt worden – wie lange die Tannbachhalle und die Festhalle in Haubersbronn als Notquartiere dienen werden, weiß heute noch niemand. Nicht ausgeschlossen ist es auch, dass eine dritte oder gar vierte Halle in Schorndorf zur Flüchtlingsunterbringung gebraucht wird, denn die Kommunen sind unter Druck. Dann, sagt Rösch, gehe das Spiel von neuem los. Allerdings dann mit weniger Alternativen, aber mehr Gruppen, die sich um die Hallen streiten würden.

In der Lauswiesenhalle haben auch die Schulkinder aus Miedelsbach Platz für den Schulsport gefunden. Immer donnerstags, sagt Schulleiterin Karin Fehrenbach, werden die Klassen mit dem Bus nach Haubersbronn gefahren. Den Eltern sei es sehr wichtig gewesen, dass der Sportunterricht nicht gestrichen wird. Die Schulleiterin sieht das genauso: Besonders jetzt, nach der langen Corona-Zeit, seien Sport und Bewegung für die Kinder sehr wichtig.

Die Kinderkleiderbörse findet in der Kirche statt

Noch keine Lösung hat dagegen der evangelische Kindergarten gefunden, der normalerweise am Mittwochvormittag in der Tannbachhalle ist. „Wir haben keine Idee, was wir machen“, sagt die stellvertretende Kita-Leiterin Sigrid Göggele. Immerhin: Für die Kinderkleiderbörse am 8. Oktober wurde eine unkonventionelle Lösung gefunden. Der Secondhand-Markt findet von 8.30 Uhr bis 12 Uhr in der evangelischen Kirche statt – der Kindergarten freut sich sehr, dass der Pfarrer seine Kirche dafür zur Verfügung gestellt hat. Auf schnelle Hilfe hofft nun auch Ortsvorsteher Thomas Rösch bei der Betreuung der Menschen in der Halle. „Ich suche Leute, die die Geflüchteten ehrenamtlich begleiten.“ In der Ortschaftsratssitzung habe er bereits dazu aufgefordert. Bis jetzt hätten sich allerdings erst zwei Leute gemeldet.