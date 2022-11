Gerade erst eingeweiht: Wasserschaden in der Rainbrunnenschule Schorndorf

Im Erdgeschoss der am 28. November eingeweihten neuen Grundschule Rainbrunnen hat es einen Wasserschaden gegeben. Der Durchlauferhitzer in der Küchenzeile der Schulkindbetreuung war defekt, dadurch lief nach Angaben der Stadtverwaltung Wasser in den Boden. Die Mensa kann bis mindestens Ende des Jahres nicht genutzt werden.

Die Stadt arbeitet aktuell mit dem Caterer an der Organisation eines alternativen Verpflegungsstandortes, damit in Kürze wieder ein Essen angeboten werden kann, teilt das Presseteam mit.

Die Schulkindbetreuung wurde in andere Räumlichkeiten verlegt.

Wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht beziffert werden. Seit dem neuen Schuljahr werden die Kinder im Neubau Rainbrunnenschule unterrichtet.