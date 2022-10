Gewerbe-Mieter gesucht: Neue Zukunftspläne für die Villa Veil in Schorndorf

Jugendstilvilla sucht Gewerbe-Mieter: Auf diese Immobilienanzeige haben sich bei Alicia Feig mittlerweile drei Interessenten gemeldet. In der ehemaligen Villa Veil in der Friedensstraße, gegenüber dem Burgschloss im Jahre 1902 erbaut und an der Sonnenblume am Giebel zu erkennen, sind auf 164 Quadratmetern Büro- und Praxisräume frei. Als die Flex Fonds Capital GmbH ihres Vaters den modernen Anbau genutzt hat, war im Erdgeschoss der Villa das Wellness- und Coachinginstitut „Soluna“ ihrer Mutter untergebracht. Inzwischen hat sich hier einiges verändert.

Seit Sommer 2019 ist im ersten Stockwerk die Rechtsanwaltskanzlei Tschersich zu finden. Die Flex Fonds GmbH und die Immobilienverwaltung „Schorndorfer-Gruppe“, von Gerald und Fabiano Feig, sind im Neubau ins obere Stockwerk umgezogen, in den restlichen Räumen bietet Alicia und Karin Feigs Cowirken GmbH zeitlich flexibel anmietbare Arbeitsplätze in einem gemeinschaftlich genutzten Raum, abgeschlossene Büros, Veranstaltungs- und Besprechungsräume für Freiberufler, Start-ups und Angestellte aus ganz Deutschland, die tageweise in Schorndorf arbeiten oder eine Alternative zum Home-Office suchen. Da sich die Idee, eine Kinderbetreuung für die Mieter anzubieten, aus Mangel an Fachkräften nicht einmal stundenweise realisieren ließ und der Betreiber mittlerweile abgesprungen ist, haben Mutter und Tochter umgeplant.

Physiotherapeut, Sozialpädagogin und Logopädin haben Interesse

Nachdem sich auf die Zeitungsanzeige ein Physiotherapeut, eine Sozialpädagogin und eine Logopädin für die Räume interessiert haben, können sich Karin und Alicia Feig gut vorstellen, die Räume gleich an eine Therapeuten-Gemeinschaft zu vermieten. Insgesamt gibt es im Erdgeschoss fünf Zimmer zwischen 16 und 25 Quadratmetern, einen Gemeinschaftsraum sowie einen Bereich, der als gemeinsames Wartezimmer genutzt werden kann. In der verglasten Veranda und im Garten ist jeweils eine Sitzecke eingerichtet. Über den Neubau ist ein barrierefreier Zugang in die Villa möglich. Und es gibt – ebenfalls im modernen Anbau – einen Seminarraum mit Sportboden, der zugemietet werden kann. Unterm Dach gibt es in der Villa obendrein einen stundenweise mietbaren Coaching-Raum und im von Grund auf sanierten Gewölbekeller zwei weitere stilvolle Räume.

Für Karin Feig punktet die Villa nicht nur mit der zentralen Lage, sie ist überzeugt, dass auch das Thema Nachhaltigkeit für Mieter eine Rolle spielen kann: Es gibt Erdwärmesonden und eine Zisterne. Eine Wallbox für E-Mobilität ist ebenfalls vorhanden und eine Solaranlage in Planung. Durch die Nutzung von erneuerbaren Energien können Karin und Alicia Feig – angesichts der aktuellen Energiekrise – sogar eine attraktive Zusage an künftige Mieter machen: „Wir deckeln die Nebenkosten auf zwei Jahre.“

Coworking: Soziale Kontakte, aber auch wirtschaftliche Argumente

Dass sie mit ihrer Coworking-Idee zur richtigen Zeit auf den Markt gekommen sind, davon sind Mutter und Tochter überzeugt – auch wenn die Nachfrage mit der Sommerpause etwas nachgelassen hat: Mitten in der Corona-Pandemie gegründet, seien es zunächst die sozialen Kontakte gewesen, die für die Interessenten für das gemeinsame Nutzen von Arbeitsplätzen gesprochen haben. Angesichts steigender Energiekosten gibt es nach Karin Feigs Überzeugung auch wirtschaftliche Argumente. Dazu kommt die Ausstattung der Coworking-Plätze, die womöglich deutlich besser ist als im Home-Office: „Wir haben das Internet aufgestockt“, sagt Alicia Feig.

Es gibt einen Gemeinschaftsdrucker mit Recycling-Papier und ein interaktives Whiteboard. Für die Coworker gibt es außerdem eine Station mit gefiltertem Wasser und einen Vollautomaten mit Fair-Trade-Kaffee. Die Tarife für die Angebote sind auf der Internetseite cowirken.de zu finden.