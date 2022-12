Gospelchor Chocolate: Weihnachtskonzert in ausverkaufter Stadtkirche Schorndorf

Ein außergewöhnliches Jubiläumsjahr des Gospelchors „Chocolate“ ist mit dem Weihnachtskonzert am Freitag in der Stadtkirche Schorndorf zuende gegangen. Begonnen hat das Jahr noch mit strengen Corona-Maßnahmen und vielen Unsicherheiten. Jetzt am Jahresende konnte der Chor ein fröhliches und stimmungsvolles Konzert in der schon Tage zuvor restlos ausverkauften Stadtkirche feiern.

Das Publikum war voller Vorfreude und gespannter Erwartung, was „Chocolate“ sich diesmal einfallen lassen würde. Der Chor enttäuschte nicht und spannte wieder einen großen musikalischen Bogen, um sein Können zu präsentieren. Vervollständigt wurde der Auftritt von einer stimmungsvoll-weihnachtlichen Licht-Inszenierung.

Den Anfang machte das schwungvolle „Oh Come All Ye Faithful“, das von einem Gitarrensolo eingeleitet und an der vom Dirigenten Klaus „Eddy“ Ackermann getrommelten Djembe in den richtigen Rhythmus gebracht wurde. „Happy X-Mas (War Is Over)“, mit dessen Zeilen John Lennon eine Welt zeichnet, in der jeglicher Krieg zu Ende ist, wenn es die Menschheit nur will, zeigte danach auf, wie aktuell manche Weihnachtssongs sein können.

Ein besonderer Höhepunkt war das in atemberaubender Geschwindigkeit und trotzdem exakt vorgetragene A-Cappella-Lied „Everybody’s Talking“, das vom Publikum mit rhythmischem Stampfen begleitet wurde. Mit „Mitten in der Nacht“ von Rolf Zuckowski zauberte der Chor einen besonders weihnachtlichen Moment, als zu den ersten Zeilen des Liedes auf einmal in der Stadtkirche ein Sternenhimmel erschien. Ein überraschtes Raunen ging durch die Reihen: In einem so besonderen Licht hat die Stadtkirche noch nie gestrahlt.

Besinnliche Augenblicke

Weitere besinnliche Augenblicke entstanden, als die angestammte Band bei einigen Songs wie „Mary Did You Know“ von Streichern begleitet wurde. Die vom Chorleiter Klaus „Eddy“ Ackermann arrangierten Streicherklänge unterstrichen, welche musikalische Bandbreite der Chor und seine Band mittlerweile besitzen. Vom rhythmischen Gospel-Groove über Rock/Pop-Klänge bis zum Pizzicato der Streicher, es werden viele Stilrichtungen beherrscht und das musikalische Repertoire wird stetig erweitert.

Das Weihnachtskonzert ging schließlich mit einem von allen gemeinsam andächtig gesungenen „Stille Nacht“ zu Ende.