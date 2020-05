Zwei Meter Abstand müssen einzeln beziehungsweise als Paar oder als Familie auftretende Gottesdienstbesucher rings um sich herum zur nächsten Person oder zur nächsten kleinen Gruppe halten, wenn am Wochenende erstmals wieder Gottesdienste in Kirchen stattfinden dürfen. Was die Zahl der möglichen Teilnehmer natürlich erheblich einschränkt. In der Stadtkirche zum Beispiel dürften etwa 140 Gottesdienstbesucher Platz finden, in der Versöhnungskirche wären es bei strenger Auslegung der A